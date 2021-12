Mundo Argentina tem alta de 61% nos casos de covid nas últimas duas semanas

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2021

Quase 69% da população está totalmente imunizada contra o vírus. (Foto: Reprodução)

A Argentina registrou mais 3.512 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, uma alta de 61% em relação ao início de dezembro, segundo um cálculo feito pelo jornal “La Nación” a partir de dados oficiais.

Além disso, o número de mortes pela doença subiu 7% nos últimos sete dias. Nas últimas 24 horas, mais 21 pessoas morreram no país por causa da doença, elevando o total de óbitos desde o início da pandemia para 116.792.

Segundo o Ministério da Saúde da Argentina, a maior parte dos casos foi confirmada em Buenos Aires e na região metropolitana da capital. Cerca de 35% dos leitos de UTI do país estão sendo usados para pacientes infectados pelo coronavírus.

Ainda não se sabe se a alta tem relação com a variante ômicron, que foi detectada pela primeira vez na Argentina no último dia 6. Atualmente, já são oito os casos confirmados da nova cepa, no país, de acordo com as autoridades de saúde.

Cerca de 82% dos argentinos já receberam pelo menos uma dose das vacinas contra a covid-19, segundo dados oficiais. Quase 69% da população está totalmente imunizada contra o vírus.

Passaporte

O governo argentino vai exigir o passaporte de vacinação sanitária a partir de 1º de janeiro de 2022. De acordo com a decisão administrativa publicada no Diário Oficial, todas as pessoas maiores de 13 anos que frequentam atividades de “maior risco epidemiológico e sanitário” devem comprovar o esquema de vacinação completo contra a covid-19.

A medida também estabelece que a vacinação deve ter sido aplicada há pelo menos 14 dias antes. Além disso, o passe de saúde deve ser apresentado a pedido do pessoal designado para verificação e em horário prévio, conforme publicação.

E acrescenta que o estado de vacinação pode ser credenciado por meio do aplicativo no celular Cuidar. Quem não tiver acesso a este aplicativo poderá solicitar o certificado de vacinação em papel ou em formato digital junto ao órgão competente.

Primeira província

Tucumán foi a primeira província da Argentina a implementar o passe de saúde. De acordo com o Ministério da Saúde da província, desde o anúncio da medida, a vacinação na região aumentou 140%.

Após observar os resultados, a ministra da Saúde da Argentina, Carla Vizzotti, antecipou que não descartou a possibilidade de implantação do passaporte da vacina em todo o país. Além disso, a partir de 21 de dezembro também será colocado em prática na capital Buenos Aires.

