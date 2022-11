Esporte Argentina treina sem Messi no Catar pelo segundo dia consecutivo

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2022

Jogador realizou atividades leves sozinho para não forçar musculatura Foto: EBC Jogador realizou atividades leves sozinho para não forçar musculatura (Foto: EBC) Foto: EBC

Neste sábado, a seleção argentina treinou no campo da Universidade do Catar, em Doha, sem o seu principal jogador, o craque Lionel Messi. O camisa 10 está ausente pelo segundo dia seguido por problemas físicos. A Argentina estreia contra a Arábia Saudita na Copa do Mundo, na terça-feira (22).

Messi, realizou atividades leves sozinho para não forcar a sua musculatura e tomou precauções devido a sobrecarga muscular, segundo jornalistas argentinos.

O principal jogador argentino não treinou na sexta-feira (18) com o resto do elenco, mas a mídia local assegura que a presença de Messi na estreia da Copa, está garantida.

Em treinamento durante a noite no Catar para evitar o calor, o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, fez um esquema com uma escalação para a estreia, que deve incluir Messi. A Argentina integra o Grupo C, com México e Polônia, além da Arábia Saudita.

