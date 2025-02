Brasil Argentino encontrado morto após desaparecer em acampamento de Santa Catarina: o que se sabe e o que falta saber

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2025

Federico Alejandro Bruni, de 32 anos, estava desaparecido desde quarta. (Foto: Reprodução)

O corpo do turista argentino Federico Alejandro Bruni, de 32 anos, foi encontrado nesse sábado (1), às margens do Rio do Poncho, em São Bonifácio, Santa Catarina. Ele estava desaparecido desde a última quarta-feira, quando foi visto próximo a uma cachoeira na região.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), Federico havia montado acampamento na área e planejava permanecer por alguns dias. No acampamento, foram encontrados não apenas seu veículo e os equipamentos de camping, mas também pertences pessoais do turista e um cão que o acompanhava.

As operações de busca pelo turista envolveram diversas estratégias, incluindo buscas terrestres e subaquáticas, além do uso de drones. Um cão especializado em busca também foi mobilizado para auxiliar nas investigações. Após três dias de procura, que contou com o apoio do Grupo de Busca e Salvamento (GBS), o corpo foi localizado em uma área de vegetação densa às margens do rio.

Último contato

A irmã de Federico, Dani Bruni, informou que ele estava de férias no Brasil e havia viajado acompanhado de seu cachorro, com a intenção de explorar as cachoeiras locais. Ele acampava com o cachorro na localidade, e ficaria ali por três ou quatro dias, segundo familiares.

Ela acredita que o irmão tenha desaparecido ainda na segunda-feira (27). Dani Bruni disse que falou com o familiar nesse dia e que, na terça-feira (28), recebeu uma mensagem dizendo que o irmão havia deixado o acampamento.

“Ele foi acampar. Ele nos disse na segunda-feira que ficaria alguns dias. O acampamento nos notificou na terça-feira que ele havia partido”, informou.

Ela não esclareceu, no entanto, quem enviou a mensagem. Na quarta-feira (29), depois que o cão e os pertences do turista foram encontrados na região, os bombeiros começaram buscas.

Investigação

Até o momento, as autoridades não divulgaram a causa oficial da morte. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso, e a principal hipótese é de afogamento, mas outras possibilidades não estão descartadas. O corpo foi encaminhado à Polícia Científica para exames que esclarecerão as circunstâncias da tragédia.

A Polícia Civil informou que o local onde o turista havia acampado é ermo, de difícil acesso e de “considerável perigo natural”. Os bombeiros disseram que o local tem correnteza forte. Populares afirmam que a região é buscada com frequência por pessoas que gostam de acampar.

