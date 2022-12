Futebol Argentinos esgotam passagens para assistir à final da Copa do Mundo no Catar

14 de dezembro de 2022

Foto: Divulgação

Horas depois de Lionel Messi e Julián Álvarez selarem a vitória por 3 x 0 sobre a Croácia nas semifinais da Copa do Mundo nesta terça-feira (13), os argentinos esgotaram nesta quarta-feira (14) as passagens para dois novos voos oferecidos por companhia aérea nacional para levar os torcedores à final do torneio.

Apesar da crise econômica que abala o país, que atualmente registra 40% de pobreza em meio à alta inflação, as caras passagens para o Catar em dois voos oferecidos pela Aerolíneas Argentinas foram vendidas em poucas horas.

“O primeiro, que parte na sexta-feira (16) às 8h20, esgotou meia hora após o término da partida entre Argentina e Croácia. O segundo, que também sai no dia 16, mas às 20h, foi carregado na web durante a madrugada e em algumas horas todos os assentos estavam reservados”, disse a companhia aérea em um comunicado.

Dezenas de milhares de argentinos foram às ruas para comemorar com entusiasmo a vitória contra a Croácia que levou a Argentina à sua sexta final de Mundial no domingo, contra a França, que venceu o Marrocos nesta quarta-feira (14). Messi, de 35 anos, anunciou que a final de domingo será seu último jogo em Copa do Mundo.

A Argentina venceu sua última Copa do Mundo em 1986, comandada por Diego Maradona. Seu outro título foi conquistado em casa em 1978.

