Armas, munição e até granadas são apreendidas em endereços de investigados por manipulação de resultados no futebol brasileiro

Por Redação O Sul | 21 de abril de 2023

Investigação abrange diversos Estados, incluindo o Rio Grande do Sul. (Foto: Divulgação/MP-GO)

Durante cumprimento de ordens judiciais de prisão de investigados por suposta manipulação de resultados de partidas do futebol brasileiro, agentes apreenderam nesta semana celulares, armas-de-fogo, munição e granadas em endereços ligados aos envolvidos no caso. A investigação tem como foco um esquema de favorecimento de determinadas apostas esportivas.

Os mandados foram cumpridos em Erechim (RS), Pelotas (RS), Santa Maria (RS), Goianira (GO), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Recife (PE), Chapecó (SC), Tubarão (SC), Bragança Paulista (SP), Guarulhos (SP), Santo André (SP), Santana do Parnaíba (SP), Santos (SP), Taubaté (SP) e Presidente Venceslau (SP).

A Promotoria responsável pelo caso não divulgou os alvos da operação, nem o site por meio do qual as apostas foram realizadas. Trabalha-se inclusive com a possibilidade de que mais de um estabelecimento tenha participação nos crimes.

Entenda

Na terça-feira (18), o Ministério Público de Goiás deflagrou a operação “Penalidade Máxima II”, destinada a obter novas provas da atuação de um grupo especializado na manipulação de resultados de jogos de futebol. A primeira etapa da ofensiva havia sido deflagrada em fevereiro, permitindo oferecimento de denúncia à Justiça pelos crimes de organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro.

Há suspeitas de que a quadrilha agiu de forma concreta em pelo menos cinco jogos da primeira divisão do Campeonato Brasileiro de 2022. Também teria atuado no âmbito de cinco partidas de torneios estaduais deste ano, incluindo o Gauchão – as demais competições são as de São Paulo, Goiás e Mato Grosso, todos deste ano.

De acordo com a investigação, atletas cooptados pelo esquema recebiam R$ 50 mil a R$ 100 mil para cumprirem determinadas ações durante o jogo. A “encomenda” abrangia lances como forçar o recebimento de um cartão amarelo ou mesmo vermelho, cometer propositalmente um pênalti e provocar determinado número de escanteios, por exemplo. Não está descartada, ainda, a hipótese de manipulação do próprio resultado.

Jogos sub suspeita no Brasileirão de 2022

– Palmeiras 2 x 1 Juventude – 10 de setembro.

– Santos 1 x 1 Avaí – 5 de novembro.

– Bragantino 1 x 1 Atlético-MG – 5 de novembro.

– Goiás 1 x 0 Juventude – 5 de novembro.

– Cuiabá 1 x 1 Palmeiras – 6 de novembro.

– Botafogo 3 x 0 Santos – 10 de novembro.

Partidas sob suspeita nos Estaduais de 2023

Outras cinco partidas de diferentes Campeonatos Estaduais deste ano também estão sob análise. Um jogador do Goiânia deveria garantir a derrota parcial do seu time até o fim do primeiro tempo na partida contra o Goiás; nos jogos do Caxias do Sul diante do São Luís, Bento Gonçalves e Novo Hamburgo, o valor era pago para determinado atleta cometer pênaltis. Os jogos investigados são os seguintes:

– Caxias 3 x 0 São Luiz – 12 de fevereiro.

– Bento Gonçalves 0 x 0 Novo Hamburgo – 11 de fevereiro.

– Goiás 2×0 Goiânia – 12 de fevereiro.

– Luverdense 3 x 0 Operário de Várzea Grande – 11 de fevereiro.

– Guarani 2 x 1 Portuguesa – 8 de fevereiro.

