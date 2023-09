Ciência Arqueólogos encontram quatro espadas de rebeldes judeus da Roma Antiga

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2023

Espadas encontradas em caverna em Israel. (Foto: Ronen Zvulun)

Uma emocionante descoberta arqueológica no deserto da Judeia está marcando a história. Uma equipe desenterrou quatro espadas romanas de 1.900 anos e uma arma de haste de uma fenda escondida dentro de uma caverna na Reserva Natural de En Gedi. É provável que rebeldes judeus tenham escondido essas antiguidades incrivelmente bem preservadas depois de saqueá-las do exército romano.

Essas raras armas foram encontradas em uma pequena caverna escondida, situada em uma área remota de penhascos inacessíveis ao norte de En Gedi. O local já havia chamado a atenção há meio século, quando uma estalactite com inscrições em hebraico antigo foi descoberta.

Recentemente, uma equipe de especialistas, incluindo o Dr. Asaf Gayer da Universidade Ariel, o geólogo Boaz Langford do Instituto de Ciências da Terra e o Centro de Pesquisa de Cavernas da Universidade Hebraica de Jerusalém, juntamente com o fotógrafo Shai Halevi, visitou a caverna para estudar a inscrição paleo-hebraica na estalactite.

No entanto, durante essa visita, Asaf Gayer fez uma surpreendente descoberta ao avistar uma espada romana perfeitamente preservada, juntamente com pedaços de bainhas de espadas em um nicho adjacente.

A equipe relatou a descoberta à Autoridade de Antiguidades de Israel, que conduz um projeto científico sistemático nas cavernas do deserto da Judeia. Uma investigação mais aprofundada revelou não apenas as quatro espadas romanas, mas também uma arma de haste.

“O esconderijo das espadas e do pilum em fissuras profundas na caverna isolada ao norte de ‘En Gedi, sugere que as armas foram tiradas como saque dos soldados romanos ou do campo de batalha, e propositadamente escondidas pelos rebeldes judeus para reutilização”, falou o pesquisador.

Excelente estado

As bainhas de madeira continham três das espadas, e todas estavam em excelente estado de conservação.

“Os rebeldes judeus provavelmente as tomaram dos romanos e as esconderam para usá-las posteriormente, possivelmente durante a Revolta de Bar Kokhba no século II EC.”, explicou Eitan Klein.

A descoberta das espadas levou a uma extensa escavação arqueológica na caverna, revelando artefatos que datam do período calcolítico até o período romano. Encontraram também na entrada da caverna uma moeda de bronze Bar-Kokhba, possivelmente indicando o uso da caverna para ocultar as armas durante a revolta.

Este emocionante achado está agora documentado em um artigo preliminar no livro “Novos Estudos na Arqueologia do Deserto Judeu” e marca um evento notável na história da arqueologia.

