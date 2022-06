O acidente aconteceu durante um evento tradicional no qual o público é incentivado a entrar na arena com os touros. (Foto: Reprodução)

Pelo menos quatro pessoas morreram e centenas ficaram feridas depois que uma arquibancada desabou, neste domingo (26), durante uma tourada na cidade de El Espino, na Colômbia.

As vítimas fatais são duas mulheres, um homem e uma criança. O acidente aconteceu durante um evento tradicional no qual o público é incentivado a entrar na arena com os touros. Segundo a imprensa local, um touro escapou do estádio e causou pânico no município.

O recém eleito presidente da Colômbia, Gustavo Petro, lamentou as mortes. Em publicação nas redes sociais, ele exigiu que “os prefeitos não autorizem mais eventos que possam ocasionar a morte de pessoas ou animais”.