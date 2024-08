Rio Grande do Sul Arquivo Histórico do RS será reaberto em Porto Alegre no dia 20

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Instituição funciona no antigo prédio dos Correios na Praça da Alfândega, Centro da Capital. (Foto: Arquivo/Sedac)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Instituição com sede no Centro de Porto Alegre e vinculada à Secretaria da Cultura (Sedac), o Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul (AHRS) será reaberto ao público no dia 20 de agosto (terça-feira), após dois meses de atendimento suspenso por causa das enchentes de maio no Estado. A retomada incluiu o serviço de pesquisa, mediante agendamento.

O AHRS funciona no prédio do Memorial do Rio Grande do Sul (antigo edifício dos Correios), junto à Praça da Alfândega, e ficou parcialmente inundado pela água do Guaíba durante mais de 30 dias. Mas o acervo e demais espaços do Arquivo não foi atingidos diretamente pela cheia, por estarem localizadas no segundo andar.

Em consequência dos danos provocados pela água, a energia do prédio continua sendo fornecida por gerador. Isso faz com que o elevador permaneça indisponível, exigindo de visitantes e funcionários o uso das escadas para o acesso aos andares.

O Arquivo Histórico conta com um acervo de mais de 10 milhões de documentos. Trata-se de uma das principais fontes de conjuntos documentais e memória do Rio Grande do Sul. As pesquisas continuam gratuitas, de terça a quinta-feira, das 13h às 17h, com marcação pelo e-mail agendamento-ahrs@sedac.rs.gov (a comunicação com a instituição ainda está restrita à internet).

Nos últimos dois meses, a equipe técnica do Arquivo contribuiu com uma força-tarefa montada pela direção do Memorial, a fim de que as instalações do edifício estivessem novamente em condições receber o público. A diretora do AHRS, Ananda Simões Fernandes, relata:

“Quando conseguimos retornar, em junho, nossa maior preocupação era com a extrema umidade do ambiente. Assim, passamos a nos dedicar à conservação e preservação do acervo. Agora estamos prontos para reabrir e atender à grande demanda de pesquisadores em busca de nossa documentação”.

Museu da Comunicação

Também gerido pela Sedac e localizado no Centro Histórico da Capital o Museu de Comunicação Hipólito José da Costa (Rua dos Andradas, esquina com Caldas Júnior, próximo ao Shopping Rua da Praia) voltou a receber pesquisadores em seu acervo de jornais, revistas e outros periódicos, que cobrem boa parte da História gaúcha.

É possível fotografar (sem uso de flash) os materiais, que devem ser manuseados com o uso de luvas descartáveis de látex, fornecidas gratuitamente pela instituição ou levadas pelo próprio visitante. Não são permitidos empréstimos. Disponível às segundas, quartas e sextas-feiras, a visita exige agendamento pelo e-mail musecom@sedac.rs.gov.br. Em caso de dúvida, informações adicionais são prestadas pelo telefone (51) 3224-4252.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/arquivo-historico-do-rs-sera-reaberto-em-porto-alegre-no-dia-20/

Arquivo Histórico do RS será reaberto em Porto Alegre no dia 20

2024-08-06