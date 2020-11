Dicas de O Sul Arquivo Público promove oficina de leitura de documentos judiciários

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A oficina do Apers é on-line, gratuita e oferece 20 vagas. Foto: Divulgação/Apers A oficina do Apers é on-line, gratuita e oferece 20 vagas. (Foto: Divulgação/Apers) Foto: Divulgação/Apers

Estão abertas as inscrições para a 5ª Oficina de Leitura de Documentos Judiciários, do Apers (Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul). O objetivo é instrumentalizar pesquisadores na leitura de documentos judiciários a partir de dois módulos: familiarização com a documentação judiciária em sua diversidade e leitura de processos-crime.

Nas versões anteriores, o atendimento era presencial e individualizado. Por conta da pandemia, esta edição ocorrerá pela plataforma Microsoft Teams, com encontros coletivos. Espera-se do participante conhecimento de metodologia histórica, dando-se preferência a estudantes de pós-graduação na área de História que pesquisem em fontes judiciais do acervo do Arquivo Público.

Para realizar a pré-inscrição, é necessário o preenchimento do formulário no site sympla.com.br/egovrs até 15 de novembro. A divulgação dos aceites será em 18 de novembro, e os módulos da oficina ocorrem nos dias 25 e 27 de novembro, com início às 13h30.

A oficina é gratuita e oferece 20 vagas, com certificação de oito horas pela Escola de Governo. O ministrante é Rodrigo de Azevedo Weimer, doutor em História pela UFF (Universidade Federal Fluminense), historiador do Apers e professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em História da UFRGS.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul