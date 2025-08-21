Economia Arrecadação do governo com IOF no mês de julho registra alta de 13% em relação a 2024

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025

Arrecadação do governo federal soma R$ 254 bilhões em julho. (Foto: Reprodução)

A arrecadação do governo federal teve alta real de 4,57% em julho sobre o mesmo mês do ano anterior, somando R$ 254,221 bilhões, nível recorde para meses de julho da série histórica iniciada em 1995.

No acumulado de janeiro a julho, a arrecadação foi de R$ 1,680 trilhão, 4,41% acima do registrado nos primeiros sete meses de 2024, já descontada a correção pela inflação. O dado acumulado também é recorde para períodos equivalentes.

De acordo com a Receita Federal, o recorde na arrecadação foi obtido com ajuda do aumento do IOF (Imposto Sobre Operações Financeiras), anunciado pelo governo em meados de maio.

Em julho, os recursos administrados pela Receita, que englobam a coleta de impostos de competência da União, avançaram 5,75% em termos reais frente a um ano antes, a R$ 239,0 bilhões. No período de janeiro a julho, o ganho real foi de 5,15%, totalizando R$ 1,604 trilhão.

As receitas administradas por outros órgãos, que têm peso grande de royalties sobre a exploração de petróleo, caíram 11,0% em julho frente ao mesmo período de 2024, a R$ 15,221 bilhões. No acumulado do ano, esses recursos tiveram perda real de 9,08%, totalizando R$ 75,968 bilhões.

Segundo dados da Receita Federal, a arrecadação do IOF ficou, em julho, R$ 756 milhões maior do que no mesmo período do ano passado (em valores corrigidos pela inflação) e registrou um crescimento de 13% no período. O total arrecadado com o imposto em julho de 2025 foi R$ 6,55 bilhões, ante R$ 5,8 bilhões em 2024 no mesmo mês.

Imposto de Renda

Ainda de acordo com o órgão, o desempenho positivo de julho foi influenciado pelo comportamento de indicadores macroeconômicos, com maior arrecadação de Imposto de Renda e CSLL (Contribuição Social sobre Lucro Líquido).

O fisco disse que os ganhos de IR subiram por conta de recolhimento a partir das declarações de contribuintes e pagamentos por residentes no exterior, além de ganhos atípicos de R$ 3 bilhões nos pagamentos por empresas, que incluem IR e CSLL.

Entre os destaques de julho, no recorte por tributo, a arrecadação de IR e CSLL registrou crescimento real de 8,38%, a R$ 59,472 bilhões. A Receita ainda computou ganhos de 3,41% em receitas previdenciárias e 2,89% na arrecadação de PIS/Cofins.

No período de janeiro a julho, o fisco destacou ganhos reais de 4,64% na arrecadação com PIS/Cofins, de 3,74% em receitas previdenciárias e 23,01% em Imposto de Importação.

Os dados positivos da arrecadação ajudam na busca pelo déficit zero pela equipe econômica no ano.

Em julho, o governo anunciou uma redução, de R$ 31,3 bilhões para R$ 10,7 bilhões, na contenção de verbas de ministérios implementada para respeitar regras fiscais, diante de perspectivas melhores para as receitas.

2025-08-21