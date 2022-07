Porto Alegre Arte dos alunos da Apae colore estações de hidratação de praças, terminais de ônibus e parques de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Projeto reúne conceitos de saúde, economia, arte, inclusão social e sustentabilidade. Foto: Divulgação Projeto reúne conceitos de saúde, economia, arte, inclusão social e sustentabilidade. (Foto: Divulgação). Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Alunos da APAE de Porto Alegre irão ilustrar estações de hidratação em praças, terminais de ônibus e parques da Capital gaúcha, reunindo conceitos de saúde, economia, arte, inclusão social e sustentabilidade.

A máquina que disponibiliza água purificada de graça para quem passa pela orla do Guaíba, próximo às novas pistas de skate, alcançou a marca das 12 mil garrafas plásticas – que deixaram de ser descartadas na natureza, em 120 dias de uso experimental.

Acessibilidade com arte

Os empreendedores do projeto, entusiasmados com os resultados positivos, avançam em novidades: outras dez outras máquinas serão instaladas em praças, parques, terminais de ônibus e locais de grande circulação de pessoas e serão coloridas com obras de estudantes com deficiência intelectual e múltipla atendidos na APAE de Porto Alegre.

A parceria foi assinada recentemente na sede da instituição pelo presidente da APAE de Porto Alegre, Renato Luiz Ferreira; diretor comercial da Purificatta, Rafael de Souza; e Vereadora Cláudia Araújo, embaixadora do projeto.

Empresariado atuante

A aquisição e a instalação das obras dos estudantes da APAE serão custeadas através da Lei de Incentivo à Cultura, LIC RS, em painéis de 1.06cm X 2.10cm, permitindo que outras empresas coloquem sua marca na iniciativa.

No dia 15 de julho, às 10h30 será o evento oficial de lançamento do projeto na Orla do Guaíba, junto à nova pista de skate. Estão confirmadas as presenças do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo; Secretarias de Parcerias e de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, autoridades e especialistas nas áreas, e da banda dos alunos da APAE de Porto Alegre. O evento é aberto ao público.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre