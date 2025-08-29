Grêmio Arthur é apresentado no Grêmio e reforça: “Não sou salvador da pátria”

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2025

Arthur reencontra a camisa 29 e promete ajudar os jovens da base gremista com sua experiência internacional. Foto: Lucas Uebel/Grêmio “Arthur reencontra a camisa 29 e promete ajudar os jovens da base gremista com sua experiência internacional. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio apresentou oficialmente nesta sexta-feira (29) o volante Arthur, de 29 anos, em evento realizado na Arena. Com o auditório lotado, o jogador celebrou o retorno ao clube que o revelou e reconheceu a responsabilidade de vestir novamente a camisa tricolor após sete temporadas no futebol europeu.

“Sei da responsabilidade, não fujo dela, e a minha intenção foi essa ao voltar para o Grêmio. Vou fazer de tudo para ajudar” afirmou o meio-campista.

Arthur também destacou o desejo de contribuir fora das quatro linhas, especialmente com os jovens oriundos da base gremista. Relembrando sua própria trajetória no clube, ele se colocou à disposição para orientar os atletas em transição para o profissional.

“Me identifico muito com os meninos da base. Sei que essa fase é complicada. Me sinto à vontade para ajudar, como lá atrás eu fui ajudado”, disse.

Apesar da expectativa em torno de sua chegada, Arthur fez questão de reforçar que não se vê como solução única para os problemas da equipe.

“Futebol é um jogo coletivo. Não existe salvador da pátria. São 11 em campo, mais os outros. Tudo que puder ajudar, vou ajudar”, garantiu.

O volante vestirá novamente a camisa 29, a mesma utilizada em sua primeira passagem pelo clube. Segundo ele, está bem fisicamente, embora ainda precise recuperar ritmo de jogo.

