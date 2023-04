Colunistas Articulação política deixa cartolas em desespero

Por Leandro Mazzini | 5 de abril de 2023

Bola na trave

A Confederação Brasileira de Futebol entrou em campo, político, para driblar uma articulação que deixou em desespero os cartolas dos clubes. Circula a informação de que a vindoura regulamentação dos sites de apostas esportivas pelo Governo pode proibir o patrocínio dessas empresas “.bet” aos times – atualmente, pelo menos 39 clubes, das sérias A à C, ganham centenas de milhões de reais por ano para estampar marcas em suas camisas. Quem mais lucraria com isso seriam os canais de TV, que concentrariam a verba publicitária nas telas. A tensão foi tanta que dirigentes da CBF e cartolas telefonaram para o Palácio do Planalto atrás do presidente Lula da Silva, e pediram para que a regra mantenha essa publicidade dos sites com os clubes. O Ministério da Fazenda é a pasta mais ansiosa para que as empresas, a maioria estrangeiras, paguem bilhões de impostos no Brasil, dinheiro que está se “evadindo”.

Quem são?

O Brasil conhecerá em breve, dentro de 30 dias, uma lista atualizada dos estrangeiros que possuem terras por aqui – em especial nas regiões Norte e Centro-Oeste: onde estão as propriedades e de quem são. O deputado Paulo Fernando (Rep-DF) requereu ao Ministério do Desenvolvimento Agrário as informações completas. A conferir.

A volta

Rodrigo Limp Nascimento, presidente da Eletrobras na gestão Jair Bolsonaro e lá colocado para tocar a privatização, acaba de ser nomeado para Vice-presidência Executiva de Regulação e Relações Instituicionais da empresa. A despeito do bom currículo, os sócios da elétrica adoram um dedo na tomada.

Homem do Planalto

Um dos homens mais poderosos da República hoje é o advogado Marco Aurélio de Carvalho, do grupo de advogados Prerrogativas. O presidente Lula da Silva deu a ele missão de fechar a lista do Conselhão do Planalto. A fila é grande e Aurélio tem sido muito visitado.

Já começou

Pré-candidato do MDB à prefeitura do Rio de Janeiro, Otoni de Paula é o candidato com a menor rejeição, segundo pesquisa da Prefab Future. O senador Flávio Bolsonaro (PL) é o mais rejeitado. A direita carioca mira o prefeito Eduardo Paes (PSD), líder na sondagem.

Massa do Cerrado

Para quem não sabia do potencial exportador do DF: o empresário Paulo Octavio, presidente do LIDE Brasília, revelou para o presidente da Apex, Jorge Viana, na última edição, que uma fábrica do Gama exporta croissants para Estados Unidos, Japão e alguns países da Europa.

