A artista plástica Tereza Costa Rêgo morreu, aos 91 anos, na manhã deste domingo (26), na UTI do Hospital Santa Joana, em Recife (PE).

Um dos maiores nomes da arte modernista em Pernambuco, a pintora estava em casa quando, durante a madrugada de sábado (25), sofreu um AVC (acidente vascular cerebral).

Ela foi socorrida por uma equipe médica e levada para o hospital. No caminho, a artista sofreu uma parada cardíaca e foi reanimada pelos paramédicos.

Filha de uma família tradicional da aristocracia rural pernambucana, Tereza começou a pintar ainda criança. Aos 15 anos, ingressou na Escola de Belas Artes, em Recife.

Dedicada quase que exclusivamente à pintura, foi contemplada com três prêmios do Museu do Estado e outro da Sociedade de Arte Moderna. Em 1962, realizou a primeira grande exposição, na Editora Nacional.