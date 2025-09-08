Esporte Artista plástico busca recursos para livro ilustrado sobre o Estádio Olímpico, antiga sede do Grêmio

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Publicação resgatará momentos épicos vividos na sede do Tricolor de 1954 a 2013. (Foto: Divulgação/Pancho Rivas)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Movido pelo desejo de resgatar as emoções vividas na antiga sede do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, incluindo partidas inesquecíveis, o artista plástico gaúcho Pancho Rivas busca recursos para viabilizar o livro “No Coração da Torcida – A História Ilustrada dos Jogos Icônicos do Estádio Olímpico”. A obra – em fase final de produção – tem lançamento previsto para este ano.

Para viabilizar a produção, impressão e distribuição, o autor acaba de deflagrar uma campanha de financiamento coletivo por meio da plataforma catarse.me. Os apoiadores terão acesso a recompensas exclusivas, como camisetas pintadas à mão, artes originais e exemplares antecipados.

São cerca de 200 páginas de textos e imagens, incluindo relatos emocionantes e ilustrações exclusivas sobre episódios que marcaram gerações de tricolores no período de setembro de 1954 a fevereiro de 2013, quando o clube fez do bairro Azenha a sua casa. Na lista está o duelo que deu aos anfitriões a sua primeira Copa Libertadores da América (contra o uruguaio Peñarol, em 1983).

Outro momento resgatado pelo traço de Pancho são Grenais decisivos como o de 25 de setembro de 1977, quando o gol do centroavante André Catimba encerrou oito anos de hegemonia colorada no Campeonato Gaúcho. A comemoração – com uma tentativa mal-sucedida de cambalhota no ar – acabou eternizada como símbolo da virada de um time tantas vezes chamado de “Imortal”.

“É uma homenagem visual e narrativa ao Grêmio em sua sede mais emblemática, combinando memória, arte e paixão”, ressalta o autor. Conhecido por um trabalho de traços inconfundíveis, Pancho mergulha de corpo e alma nessa saga, contando para isso com depoimentos de torcedores, jogadores e cronistas.

Engajamento

Dentre os personagens estão ídolos como Roberto (presente na partida inaugural), Juarez, Mazarópi, Paulo Roberto, China, Paulo Egídio, Gilson Cabeção, Nildo, Aílton, Luís Mário e Tcheco, além de vozes da imprensa e das arquibancadas. O conselheiro Luciano Feldens, integrante do Conselho de Administração, também teve papel importante ao articular o apoio da atual gestão para viabilizar a publicação do livro.

Já o prefácio é assinado pelo jornalista e escritor Eduardo “Peninha” Bueno, que contribui com sua visão única sobre a importância cultural e emocional da casa tricolor cuja inauguração completará 71 anos no dia 19 de setembro.

O projeto é colaborativo: jornalistas, historiadores e torcedores que viveram intensamente o Estádio Olímpico ajudaram a selecionar os jogos e relatos presentes no livro. Todos unidos pelo mesmo propósito: manter viva a chama do “velho casarão” da Azenha, que – mesmo hoje em ruínas – ainda pulsa no coração da torcida.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/artista-plastico-busca-recursos-para-livro-ilustrado-sobre-o-estadio-olimpico-antiga-sede-do-gremio/

Artista plástico busca recursos para livro ilustrado sobre o Estádio Olímpico, antiga sede do Grêmio

2025-09-08