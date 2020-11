Nascido em Nova Bréscia, ele era pintor, escultor e ilustrador e foi editor de arte do jornal O Continente. O artista ganhou prêmios como o Açorianos em Pintura, com a Exposição Tormenta na galeria Iberê Camargo.

Radaelli era dono do restaurante Atelier das Massas, no Centro da Capital. A Secretaria da Cultura de Porto Alegre lamentou a morte do artista. “Mais um grande nome que nos deixa em 2020 e que será lembrado através de seu legado”, destacou a pasta.