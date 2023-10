Porto Alegre Artistas veteranos são destaque na programação musical deste domingo em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2023

Cantora e compositora Luiza Hellena é uma das atrações. (Foto: Júlia Arbogast/Divulgação)

Um dos principais incentivadores da cena cultural protagonizada por artistas da chamada “velha guarda” em Porto Alegre, o músico e produtor Paulinho Parada se apresenta ao meio-dia deste domingo (1º) no mezanino do Mercado Público junto com o veterano cantor e compositor Durgue Costa, popularmente conhecido como “Cigano”. A entrada é franca.

Já às 16h, a experiente cantora Luiza Hellena será a estrela da quinta edição do projeto “Samba do Quintana”, no térreo da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua da Praia nº 736). No acompanhamento, o grupo Thiago Ribeiro & Amigos

O ingresso também é gratuito. Em caso de chuva, o evento será adiado para o próximo domingo (8).

Cigano

Cantor, compositor, violonista e produtor musical, Cigano completará 73 anos na próxima terça-feira (3). Ele nasceu em Dom Pedrito mas se mudou com a família para Porto Alegre quando menino. O aprendizado do violão começou aos 8 anos, mostrando um talento que aos 18 anos já podia ser conferido em bares, clubes e teatros da Capital – ele próprio chegou a ser dono de casa noturna.

Ao longo das décadas gravou vários discos, interpretando clássicos da música popular e composições próprias, das quais a mais conhecida é “Porto City”.

Luiza

Já Luiz Hellena, 78 anos, promete um repertório de clássicos gaúchos e brasileiros do gênero. Cantora e compositora, ela despontou como um dos talentos da Escola de Samba Praiana, sendo “redescoberta” pela geração atual – resgate que muito se deve ao produtor Paulinho Parada.

No espetáculo deste domino, ela apresentará canções autorais que ressaltam questões relacionadas ao fato de ser mulher e negra. O programa terá, ainda, obras de artistas locais como Lupicínio Rodrigues e Túlio Piva.

Já consolidado na agenda cultural da cidade, o “Samba do Quintana” tem atraído centenas de pessoas à Casa de Cultura Mario Quintana no primeiro domingo de cada mês. As edições anteriores contaram as participações de Glau Barros, Pâmela Amaro & Herdeiras do Samba, Edu Meirelles e Cláudia Quadros.

(Marcello Campos)

