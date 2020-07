Magazine Ary Fontoura trabalha em jardim e ensina: “É só tratar a natureza com amor”

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2020

Ator de 87 anos posa mexendo na terra, com enxada e batata-doce na mão, e ganha elogios de Nanda Costa e Maisa Silva Foto: Reprodução/Instagram

Ary Fontoura começou a semana cuidando de seu jardim. O ator de 87 anos, que se tornou um fenômeno no Instagram durante a quarentena devido à pandemia de coronavírus, mostrou o momento em contato com a natureza, de camiseta, chapéu de palha no melhor estilo caipira, e batata-doce e enxada nas mãos, nesta segunda-feira (06).

“É só tratar a natureza com amor, que a Terra te responde da melhor forma!”, ensinou Ary. Meu pézinho de bata-doce, êta mundo bom. Boa semana a todos”, desejou Ary, que aproveitou e lembrou ao 1,1 milhão de seguidores no Instagram que é preciso continuar as medidas de proteção à Covid-19. “Usem máscara”, orientou o veterano.

O clique rendeu elogios de colegas e amigos famosos de Ary. “Cada dia mais apaixonada por você”, derreteu-se Nanda Costa. “Que demais a sua horta, Ary! Mexer com a terra faz bem demais, né? Grande abraço, meu amigo!”, disse Thiago Fragoso. “Que demais, boa semana”, desejou Maisa Silva. “Ôôô coisa boa demais Zé Maurício, arrasou”, brincou Maurício Mattar.

