Na China, o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, teve alta de 1,96%, para o nível mais alto de fechamento desde 17 de junho de 2015. O índice de Xangai subiu 1,86%.

A mídia estatal chinesa adotou um tom otimista nessa segunda em editoriais ao reagir à vitória de Biden, dizendo que as relações podem ser restauradas para um estado de maior previsibilidade e que isso pode começar com o comércio.

As bolsas vêm registrando altas consideráveis desde quarta-feira da semana passada, com os investidores aliviados por terem escapado de uma “onda azul” democrata, já que o equilíbrio de poder que se perfila entre republicanos e democratas no Congresso dificultará para o governo Biden executar amplas reformas fiscais direcionadas aos ricos e grandes empresas.

Investidores apostam que uma Presidência de Biden com um Senado nos EUA potencialmente republicano levará a menos reformas na indústria e mais estímulo monetário. “Com Biden na Casa Branca, as relações com importantes parceiros comerciais devem melhorar”, disse Milan Cutkovic, analista de mercado da Axi.

Vários indicadores econômicos tranquilizadores também contribuem para manter os mercados no azul. O desemprego recuou mais que o esperado em outubro nos Estados Unidos, de acordo com dados publicados na semana passada, o que sugere que o mercado de trabalho americano continua melhorando, apesar da lenta recuperação econômica e da pandemia.