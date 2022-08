Esporte Futebol: as chaves, horários e jogos das quartas de final da Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Quatro jogos desta semana definirão os semifinalistas da Copa do Brasil 2022 Foto: Thais Magalhães/CBF Quatro jogos desta semana definirão os semifinalistas da Copa do Brasil 2022. Foto: Thais Magalhães/CBF Foto: Thais Magalhães/CBF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Copa do Brasil terá uma semana decisiva pela frente. Os oito clubes remanescentes na competição buscam a classificação para as semifinais e, consequentemente, o prêmio de R$ 8 milhões.

Fluminense x Fortaleza

Na quarta-feira (17), Fluminense e Fortaleza abrem as decisões, no Maracanã, às 20h, após a vitória por 1 a 0 do tricolor carioca no Castelão, com gol de Nonato. O time de Fernando Diniz busca chegar à sua primeira semifinal desde 2015.

O time nordestino chega embalado por ter iniciado uma recuperação na Série A. No último domingo (14), venceu o Clássico-Rei contra o Ceará, que foi sua terceira vitória seguida, e conseguiu deixar a zona de rebaixamento.

Já o tricolor carioca voltará para a Copa do Brasil após o técnico Fernando Diniz ver sua equipe perder para o Internacional por 3 a 0, no Beira-Rio, e ter a série de 13 jogos de invencibilidade quebrada.

Corinthians x Atlético-GO

Na sequência, às 21h30min, Corinthians x Atlético-GO, na Neo Química Arena, em São Paulo. O time paulista precisa ganhar por dois gols de diferença para levar o jogo para os pênaltis.

A vitória pode mudar o ambiente no Timão após uma eliminação na Libertadores para o Flamengo e a derrota em casa no dérbi contra o Palmeiras.

Em situação diferente, o Atlético-GO vem colhendo bons resultados em mata-matas. Na Sul-Americana, foram duas vitórias nas quartas contra o Nacional-URU de Luis Suárez.

Athletico-PR x Flamengo

No mesmo horário, Athletico-PR e Flamengo decidem mais uma vaga, na Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná. Neste confronto entre rubro-negros, quem vencer avança de fase.

América-MG x São Paulo

A quarta vaga nas semifinais será decidida entre América-MG e São Paulo na quinta-feira (18), às 21h, no Independência, em Minas Gerais. O tricolor paulista leva uma pequena vantagem, já que venceu o primeiro jogo por 1 a 0, no Morumbi. Ambas as equipes querem o título inédito da competição.

Semifinais

O vencedor do jogo entre Fluminense e Fortaleza enfrentará Corinthians ou Atlético-GO nas semifinais. No outro lado, quem passar entre São Paulo e América-MG vai jogar contra Flamengo ou Athletico-PR.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte