19 de novembro de 2021

Apesar de ter sido colonizado por Portugal, o Brasil desenvolveu diversas atividades em busca de uma diferenciação dos portugueses. A ideia é sempre buscar maneiras de inovar, e inserir inovações em diferentes mercados. Mas, muito além da inovação, existem outras atividades que seguem em alta no território brasileiro e que não são o enfoque dos portugueses.

Além disso, a própria cultura do brasileiro para com os negócios é diferente da dos portugueses. Mas o que essas duas culturas se diferenciam em termos de empresas, empreendedorismo e cultura empresarial? Nossa equipe descobriu algumas curiosidades sobre esse tema.

Conversas entre decision-makers

Enquanto no Brasil as negociações acontecem em diferentes instâncias, como pessoas gerentes por determinadas áreas tomando decisões para toda a empresa, em Portugal a sistemática é diferente. Para os portugueses, a conversa voltada para a tomada de decisão deve sempre ser realizada com o decision-maker principal.

Ou seja, os portugueses gostam de definir os próximos passos e acordar decisões importantes com os fundadores e CEOs da empresa que estão negociando. Dificilmente, quem faz negócios em Portugal vai tomar grandes decisões sem que o founder e CEO tenha sido convocado para a reunião.

As reuniões são levadas muito a sério pelos portugueses. Por isso, leve-as muito a sério se for fazer negócios em Portugal. Aqui no Brasil também há muita seriedade nas decisões de negócios, mas o clima é menos formal em algumas empresas, pois o brasileiro costuma ser mais caloroso do que os portugueses.

Portugueses costumam ser mais pontuais

Em geral, diversos brasileiros marcam reuniões, mas eventualmente acabam se atrasando um pouquinho para atender ao encontro. No caso dos portugueses, a hora de uma reunião é levada muito a sério. Por isso, se uma reunião está agendada para acontecer às 16h, certifique-se de estar pronto nesse horário.

Isso é um modo de trabalho mais pragmático, com respeito à agenda e aos compromissos, bem como às pessoas que participam dos encontros. Entretanto, em alguns casos, acaba não oferecendo tanta flexibilidade. Pois, caso uma reunião ainda não tenha acabado por algum motivo emergencial, os brasileiros costumam entender e respeitar o atraso.

Essa flexibilidade maior do brasileiro permite que as reuniões sejam sempre adaptadas às necessidades conforme a prioridade do encontro. É claro que isso é uma exceção, já que, geralmente, reuniões empresariais costumam ter uma agenda definida e horários exatos para cada tópico.

Ambiente brasileiro é mais receptivo

O Brasil é um país muito grande e com uma cultura diversificada. Em um mesmo país, é possível encontrar pessoas mais abertas, bem como cidadãos mais fechados. Mas um elemento que traz vantagens para os negócios no Brasil é o fato do brasileiro ter uma boa mistura de elementos em sua cultura.

No Rio de Janeiro e em São Paulo, as principais capitais para negócios no Brasil, é comum encontrar pessoas que não são nativas desses Estados. Isso dá um toque de diversificação para a cultura brasileira e garante que os negociadores possam se sentir recebidos da melhor maneira possível, já que poderão encontrar pessoas que são da sua região, e tenham interesses em comum.

A mistura desse mix da cultura brasileira, com o interesse de empresas nacionais e internacionais fez com que agências de marketing internacionais buscassem se estabelecer no Brasil. A ideia de empresas como a AWISEE é ajudar empresas estrangeiras a desenvolverem negócios em território brasileiro, bem como auxiliar as empresas locais no desenvolvimento de atividades no exterior.

Independentemente das diferenças culturais entre Brasil e Portugal, existem boas oportunidades de negócios para empresas brasileiras, principalmente quando elas desenvolvem parcerias chaves com parceiros reconhecidos internacionalmente.

