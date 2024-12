Geral As frases mais marcantes do ano: o que eles e elas disseram em 2024

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2024

Diversas frases de figuras públicas refletem a intensidade do ano que se encerra. (Foto: Reprodução)

Em ano eleitoral, provocações repercutiram no Brasil e nos Estados Unidos (EUA), a democracia, a economia e a intimidade de famosos revelada. Veja abaixo um compilado de frases que refletem a intensidade do ano que se encerra em temas como política, economia, esportes e cultura.

Política

– “A fome não é uma coisa natural. Ela existe por decisão política. Por favor, olhem os pobres porque eles são seres humanos, são gente e querem ter oportunidade”. (Lula, no pré-lançamento da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, no Rio, na principal iniciativa da presidência brasileira no G20)

– “Eram três planos. O primeiro previa que as Forças Especiais me prenderiam e me levariam para Goiânia. No segundo, se livrariam do corpo no meio do caminho. (…) E o terceiro, de uns mais exaltados, defendia que, após o golpe, eu deveria ser preso e enforcado”. (Alexandre de Moraes, ministro do STF, sobre o plano golpista)

– “Nunca debati golpe com ninguém. Se alguém viesse falar de golpe comigo, eu perguntaria: ‘E o after day? ’”. (Jair Bolsonaro, ao negar a trama golpista)

– “Todos os que vivemos os dias difíceis deste país sabemos valorizar o que é viver em uma democracia constitucional”. (Luís Roberto Barroso, presidente do STF, sobre a importância da democracia)

– “Eu já tinha visto a democracia constitucional, liberal, social, mas a democracia do ‘piti’ eu nunca tinha visto”. (Flávio Dino, sobre a reação do Congresso a regras mais rígidas para emendas)

– “Essa notícia foi vazada do governo e, basicamente, do ministro Padilha, que é um desafeto, além de pessoal, um incompetente”. (Arthur Lira, ao externar sua relação ruim do o ministro durante votação que manteve a prisão de Chiquinho Brazão)

Economia

– “Eu espero que a pessoa que venha me suceder aqui não seja julgada nem pela cor da camisa com a qual ele votou, nem pelas reuniões que ele fez, nem pelos jantares que ele fez, e sim pelas decisões técnicas que tomou”. (Campos Neto, presidente do Banco Central, em entrevista a Míriam Leitão)

– “Apenas esse pacote não é o suficiente. (…) Ou eu mandava agora para aprovar uma primeira leva de ajustes, ou deixava um pacote mais robusto para o próximo ano, o que geraria mais incerteza. Melhor submeter ao Congresso o que está pacificado”. (Fernando Haddad, ministro da Fazenda, sobre o pacote de corte de gastos do governo)

– “Quem apostar contra o Brasil vai perder”. (Rui Costa, ministro da Casa Civil, sobre a expectativa em relação ao pacote fiscal)

– “Não é correto tratar o mercado como algo monolítico. Tem compra e venda, vencedores e perdedores. Ataque especulativo como algo coordenado não representa bem (o que está acontecendo)”. (Gabriel Galípolo, próximo presidente do BC, sobre escalada do dólar neste fim de ano)

– “Hoje estamos tornando a missão uma realidade. Estamos estabelecendo essa aliança como nunca antes. Estamos enviando uma mensagem clara e poderosa para o mundo. O acordo não é apenas necessidade econômica. É necessidade política”. (Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, na assinatura de conclusão das negociações para o Acordo UE-Mercosul)

Esportes

– “Rebeca é incrível. Ela é uma rainha. Decidimos demonstrar nosso respeito. Era o correto a ser feito. Amo Rebeca. Ela é incrível, uma pessoa maravilhosa e uma ginasta melhor ainda. Ela me faz competir melhor”. (Simone Biles, ginasta americana, após ser derrotada por Rebeca Andrade no solo em Paris-2024 e reverenciar a brasileira no pódio)

– “Muitos pediram para que eu ignorasse, outros tantos disseram que minha luta era em vão e que eu deveria apenas ‘jogar futebol’. Mas, como sempre disse, não sou vítima de racismo. Eu sou algoz de racistas. Essa primeira condenação penal da história da Espanha não é por mim. É por todos os pretos. Que os outros racistas tenham medo, vergonha e se escondam nas sombras”. (Vini Jr., atacante do Real Madrid, após a Justiça da Espanha condenar à prisão três torcedores do Valencia por racismo)

Cultura

– “Sei o que significa ‘gostosa’, ok? Tenho certeza que é um elogio, certo? Já estive no Rio algumas vezes, conheço alguns brasileiros. Aprendi algumas palavras, tipo safada, bunda suja. Eu sei que são palavrões”. (Madonna, em seu show na Praia de Copacabana, em que reuniu um público de 1,6 milhão de pessoas)

– “Realmente, a vida presta”. (Fernanda Torres, quando soube que estava indicada ao Globo de Ouro de melhor atriz)

– “Sou uma mulher preta, favelada, bissexual, artista, inquieta e que pensa a vida. Reverbero meus questionamentos através da arte”. (Jéssica Ellen, atriz, sobre maturidade)

– “É a primeira vez que ouço falar disso. Não tenho ideia se poderíamos fazer isso acontecer, mas ficaríamos lisonjeados em sermos convidados, porque amamos o Rio, amamos o Brasil, e esse seria um lugar incrível!”. (The Edge, guitarrista do U2, sobre possibilidade show na cidade) As informações são do jornal O Globo.

