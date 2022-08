Dad Squarisi As maiúsculas pedem passagem

Por Dad Squarisi | 28 de agosto de 2022

(Foto: Reprodução)

Senhoras e senhores, abram alas, que as grandonas pedem passagem. Elas são as maiúsculas. O nome veio do latim. Na língua dos Césares, majusculus quer dizer um tanto maior. Maioral, maioria, maioridade, major, majoritário, majorar pertencem à mesma família. Todos são aparentados com maior.

Por isso, têm complexo de Deus. Se deixar, ocupam um senhor espaço. Manda o bom senso pôr-lhes o pé no freio. Para dar-lhes um chega pra lá, dois princípios se impõem. Um deles: só as use nos casos obrigatórios. O outro: não as empregue para valorizar ou destacar ideias. Maiúsculas devem ser as ideias, não as letras.

A vez

Quando dar vez às grandonas? O Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (Volp) dita as regras. O Aurélio, no comecinho do dicionário, transcreve as principais orientações do Volp. Eis sete.

Uma

Nomes próprios: Rafael, Renascimento, Avenida Atlântida, Presidência da República, Poder Judiciário, Esplanada dos Ministérios, Poder Judiciário, Secretaria geral da Mesa.

Olho vivo, moçada:

Às vezes, substantivos próprios entram na composição de nomes comuns. O resultado é um só. Tornam-se vira-latas: joão-de-barro, castanha-do-pará, água-de-colônia, pau-brasil, banho-maria.

No interior dos compostos, substantivos e adjetivos mantêm as grandonas: Dirigiu-se à Secretaria-Geral de Mesa, Encaminhei-me à Pró-Reitoria da UFMG.

Duas

Nome de disciplina: Marcos brilhou em Português e Matemática. Mas foi reprovado em Inglês.

Idioma não tem majestade. Escreve-se com a inicial pequenina: No Brasil, fala-se português. O português, o francês, o italiano, o espanhol são línguas latinas.

Três

Nome de impostos e taxas: Imposto de Renda, Imposto Predial Urbano, Taxa do Lixo.

Quatro

Atos de autoridades quando especificado o número ou o nome: Lei 2.346; Medida Provisória 242; Decreto 945; Lei Antitruste.

O ato perde a majestade em dois casos. Um: depois da 1ª referência. O outro: na ausência do número: A medida provisória trata do Plano Real. O presidente vetou a lei.

Cinco

Os pontos cardeais: Norte, Sul, Leste, Oeste.

Cuidado. Se as palavras norte, sul, leste, oeste definem direção ou limite geográfico, cessa tudo o que a musa antiga canta. Elas entram na vala comum: O leste dos Estados Unidos tem grande influência latina. O carro avançou na direção sul. Atravessei o país de norte a sul, de leste a oeste.

Seis

As palavras Estado (país), União e Federação (associação de estados): A sociedade controla o Estado. A Constituição enumera as competências da União. Impõe-se preservar a Federação.

As palavras que designam divisões geográficas ou legais escrevem-se com inicial pequenina: Moro no estado do Maranhão. Visitei o continente asiático. Trabalho no município de Palmas. Todos dizem que o país precisa crescer. Brasília é a capital do país.

Sete

Datas comemorativas e nome de festas religiosas: Sete de Setembro, Proclamação da República, Dia das Mães, Natal.

Festa pagã não tem privilégios: No carnaval, vou desfilar em escola de samba.

Leitor pergunta

A abreviatura de professor é prof. ou profº? Camila Bomfim, São José de Ribamar.

A abreviatura de professor é prof. O de professora ganha o azinho – profª.

