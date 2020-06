Rio Grande do Sul As mortes por coronavírus no Rio Grande do Sul já totalizam 323. Porto Alegre se mantém no topo do ranking de casos fatais

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2020

Com três novos óbitos, a capital gaúcha já soma 51 perdas humanas para a pandemia. (Foto: EBC)

Com a inclusão de 552 novas confirmações nesta quinta-feira (11), o Rio Grande do Sul chegou a 14.168 diagnósticos positivos de coronavírus desde o começo da pandemia no Estado, há pouco mais de três meses. Ao menos 11.277 já estão curados, o que representa 80% dos pacientes, segundo a a SES (Secretaria Estadual da Saúde). Já o número de óbitos subiu de 316 para 323, tendo Porto Alegre cada vez mais líder nesse quesito.

A grande maioria das perdas humanas para a Covid-19 no Estado continuam dentro de um perfil básico de vítima, ou seja, pessoas idosas e com doenças pré-existentes, tais como diabetes, hipertensão arterial e outros problemas cardiovasculares. Confira, a seguir, a lista mais recente, elencada com base na cidade de residência e com informações sobre gênero e idade.

– Porto Alegre (mulher de 55 anos e homens de 49 e 80 anos);

– Jaguari (homem, 64 anos);

– Santa Maria (homem, 76 anos);

– São Leopoldo (mulher, 87 anos);

– Viadutos (homem, 83 anos).

Liderança isolada

As três mortes de moradores de Porto Alegre notificadas pela SES neste feriado de Corpus Christi elevaram para 51 o número de casos fatais de coronavírus na cidade. Em segundo lugar aparece Passo Fundo (Região Norte do Estado), com 35. Já a terceira posição é ocupada por Bento Gonçalves (Serra), com 23, tendo na sequência Lajeado (Vale do Taquari), que soma 20 perdas, e Sapucaia do Sul (Região Metropolitana da Capital), com dez ocorrências fatais.

Em número de casos, a estatística da SMS (Secretaria Municipal da Saúde) indica que Porto Alegre acumula 2.047 diagnósticos. Já o relatório estadual aponta 1.297 (atrás de Lajeado). Essa diferença na contagem é causada pela demora na integralização das bases de dados, devido a questões de ordem técnica.

Ventiladores

A prefeitura de Porto Alegre distribuiu mais 30 ventiladores pulmonares para reforçar o combate à Covid-19 na rede de saúde pública municipal. O material foi repassado pelo Ministério da Saúde.

A pedido do titular da SMS, Pablo Stürmer, os equipamentos foram entregues à Santa Casa de Misericórdia nesta quinta-feira e serão utilizados no Pavilhão Pereira Filho como suporte ventilatório a pacientes graves de novo coronavírus que apresentem dificuldades respiratórias.

Conforme o prefeito Nelson Marchezan Júnior, a entrega representa um passo importante no enfrentamento da pandemia:

“Toda ajuda é bem-vinda ante a alta demanda mundial e as dificuldades de importação de aparelhos respiradores. Os equipamentos permitirão ampliar a capacidade de atendimento a pacientes com insuficiência respiratória internados no sistema de saúde da Capital”.

“Apesar das dificuldades na importação de respiradores devido à grande demanda mundial, a prefeitura concentra esforços para mapear o mercado e verificar produtos que possam reforçar o atendimento em saúde aos porto-alegrenses”, finalizou.

(Marcello Campos)

