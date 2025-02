Brasil As negociações adiantadas para que o deputado federal Túlio Gadêlha (PB) se filie ao PDT no próximo ano podem deixar a Rede Sustentabilidade sem nenhum deputado federal

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2025

A ex-senadora Heloísa Helena afirmou que não acredita que Gadêlha sairá do partido, mas ponderou que, caso seja seu desejo, não seria preciso sequer esperar até a janela partidária. (Foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados)

Em 2022, o partido elegeu apenas dois representantes — o próprio Túlio e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que se licenciou do mandato e foi substituída por um suplente do PSOL, sigla federada à Rede. Com a chegada da janela partidária entre março e abril do ano que vem, caso o deputado Túlio Gadelha realmente deixe sua cadeira nove meses antes do fim do mandato, a pressão sobre o destino de Marina pode aumentar. Se quiser concorrer à reeleição na Câmara, seria preciso se descompatibilizar do ministério até seis meses antes do pleito.

Uma das porta-vozes nacionais da Rede, a ex-senadora Heloísa Helena afirmou que não acredita que Gadêlha sairá do partido, mas ponderou que, caso seja seu desejo, não seria preciso sequer esperar até a janela partidária:

— Não acredito que o deputado vai sair da Rede. Entretanto, não tem juramento, tipo até que a morte separe. Quem quer sair, sai e busca militância política em outro partido, sem drama nem moralismo farisaico. Não perderá o mandato, pois isso já foi discutido antes.

Fontes ligadas ao diretório nacional do PDT confirmam o convite feito ao deputado federal, que já pertenceu à sigla no passado, entre 2007 e 2022.

No ano passado, ao não conseguir legenda para concorrer à prefeitura de Recife e ser preterido por Dani Portela (PSOL), Túlio chegou a acertar sua filiação e candidatura pelo PDT. Ele desistiu em cima da hora, com receio de ser processado por infidelidade partidária e perder seu mandato. Na ocasião, criticou o veto ao seu nome na disputa, mesmo sendo o único deputado federal da sigla.

A insatisfação do deputado no partido tem como pano de fundo um racha — ele pertence ao grupo de Marina Silva, que se contrapõe à atual direção nacional, representada pela ex-senadora Heloísa Helena. A divisão é numericamente acirrada. Marina angaria apoio de 47% do quadro, contra 53% de Heloísa. As informações são do portal O Globo.

Túlio Gadelha

Túlio Gadelha, graduado em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, é um político cujo envolvimento com o movimento estudantil teve início durante sua época universitária. Em 2005, aos 19 anos, ele se filiou ao PDT, tendo sido inspirado por figuras políticas como Leonel Brizola.

Sua trajetória política avançou para sua primeira conquista eleitoral em 2012, quando concorreu ao cargo de vereador em Recife e recebeu pouco mais de 1.400 votos. Ele buscou uma vaga como deputado federal em 2014, mas não obteve sucesso nessa empreitada. No entanto, quatro anos depois, nas eleições de 2018, concorreu novamente ao mesmo cargo e conquistou uma votação significativa, alcançando 75.642 votos.

As bandeiras políticas de Túlio Gadelha giram em torno dos Direitos Humanos e da Educação, enfatizando essas áreas como centrais para sua atuação. Em um movimento recente, em um ano específico, ele optou por deixar o PDT e ingressar na Rede Sustentabilidade, movimento que contou com o apoio de importantes figuras políticas, como Randolfe Rodrigues e Heloísa Helena.

