Brasil As novas regras para aviação não afetam as normas de segurança aérea, dizem especialistas

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O objetivo do pacote de medidas é reduzir o custo e a burocracia do setor. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O pacote de medidas lançado pelo governo Bolsonaro para a aviação não afeta, em princípio, o nível de segurança do setor no País, segundo especialistas. Mudanças no prazo exigido para pilotos fazerem treinos em simuladores, por exemplo, foram consideradas adequações importantes das normas brasileiras às práticas internacionais.

O lançamento oficial do pacote de 200 medidas, chamado de “Voo Simples” foi feito na quarta-feira (7), mas o governo ainda não publicou as regras, o que é essencial para avaliar o impacto das ações. O objetivo é reduzir custo e burocracia do setor.

O programa será dividido em fases. A primeira, que contempla 52 medidas, é voltada aos segmentos executivo, agrícola e experimental, não atingindo, portanto, a aviação comercial.

O fim da validade de habilitação para pilotos e a ampliação do prazo para realização de treinos com simuladores de 12 para 24 meses são as principais medidas práticas do programa.

“O treinamento em simulador agora precisará ser feito a cada dois anos. Essa alteração não reduz a segurança da aviação no Brasil, é esse o prazo aplicado por outras agências reguladoras como a americana. Não existe necessidade de fazer esse treinamento anual, que aumenta custos”, afirmou Ricardo Fenelon, ex-diretor da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Eduardo Vaz, presidente do Sindicato Nacional das Empresas de Táxi Aéreo, destacou o fim da validade da habilitação dos pilotos. Segundo ele, critérios técnicos como a exigência de que voos recentes dos profissionais já garantem a segurança do processo.

A Abear, associação que representa companhias aéreas como Latam e Gol, não quis se manifestar. Já a Azul afirmou, em nota, que o programa “é a mais compreensiva ação de governo para o desenvolvimento da aviação brasileira” que a empresa já viu.

Veja o que vai mudar para pilotos: Treinamentos diferentes para comandante e copiloto; Passa a aceitar certificado médico dos Estados Unidos e outros países; Acaba com a exigência de documentos, como a lista de passageiros, a bordo. Outros documentos serão migrados para o digital; Aumento de locais de prova; Treino em simulador passa de 12 meses para 24 meses; Fim da validade da carteira de habilitação; Requisitos mais flexíveis para pequenas empresas; Registro digital de aeronaves; Fim da autorização prévia para construção de aeródromos; Permissão para operação anfíbia em águas brasileiras (hoje não há regulamentação).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil