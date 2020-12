Inter As novidades e desfalques no Inter para enfrentar o Atlético-MG

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2020

Uendel pode perder espaço na lateral esquerda com o retorno de Moisés Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Após seis jogos sem vencer no Brasileirão, o colorado se prepara para encarar o Atlético-MG neste domingo (6), no Mineirão, pela 24ª rodada. Para o confronto, a comissão técnica colorada poderá preservar alguns atletas visando ao jogo decisivo pela Libertadores contra o Boca Juniors, em Buenos Aires, na próxima quarta (9). A equipe faz um treino nesta tarde e outro na manhã deste sábado (5), quando a equipe será definida, antes de embarcar para Minas Gerais.

Novidades

Nonato retorna de suspensão e fica à disposição para o meio-campo colorado. Uendel, que falhou no gol do Boca Juniors, pode perder espaço com o retorno de Moisés, que está em fase final de recuperação de lesão muscular na coxa direita. No outro lado do campo, Rodinei, que cumpria suspensão na Libertadores, também fica à disposição. Assim como Cuesta, que volta após cumprir suspensão na competição continental.

Desfalques

Mais uma vez a equipe colorada não terá seu técnico na casa-mata. Abel Braga testou negativo para Covid-19 após um período de isolamento, mas mesmo assim não viajará para Belo Horizonte, conforme apurou a reportagem da Rádio Grenal. O técnico passou pela doença, se sente bem, apesar de ter os pulmões prejudicados, mas deve seguir em recuperação, ficando disponível para o jogo contra o Boca Juniors. Com desgaste físico, D’Alessandro deve ser preservado, assim como Rodrigo Dourado, que vem se recuperando de lesão. Edenilson e Caio Vidal, seguem em quarentena, já que estão com coronavírus. Já Moledo, cumpre suspensão após ter sido expulso na partida contra o Atlético-GO.

O Inter visita o Atlético-MG neste domingo (6), às 18h15min, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela 24ª rodada do Brasileirão. Com 37 pontos, o colorado é o 4º colocado na tabela, cinco pontos a menos que o Galo, que é o vice-líder.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

