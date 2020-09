Brasil As plantas que combatem o estresse e são ideais para se ter em casa

Algumas plantas são capazes de reagir a estímulos do ambiente. (Foto: Reprodução)

A quarentena tem afetado de diferentes maneiras a vida das pessoas, porém, o que tornou-se comum neste momento de pandemia foi o aumento do tempo que as pessoas passam dentro de suas casas.

Por causa do alto risco de transmissão do coronavírus pelo ar e entre os indivíduos, ficar em isolamento e usar máscara são os jeitos mais eficazes de impedir a propagação da doença. Mas, outro problema que intensificou-se neste período de quarentena é o estresse. Mudanças repentinas na rotina, preocupações com a saúde, excesso de trabalho doméstico e/ou profissional, além de todas as incertezas acerca do futuro da humanidade, são exemplos de gatilhos que ajudam no desenvolvimento do estresse.

Para reduzir os níveis do estresse, você pode utilizar óleos essenciais, mudar alguns hábitos diários, ter uma alimentação mais saudável, praticar esportes e aquecer o corpo no Sol. Outra dica prática para combater esse problema é por meio das energias das plantas, pois são poderosas fontes de vida capazes de transmitir harmonia para as pessoas. Por essa razão, confira quais são as melhores plantas para combater o estresse e não deixe de cultivá-las na sua casa!

Plantas que combatem o estresse

1) Hortelã

Receitas e remédios naturais com hortelã sempre são os queridinhos das pessoas. A planta além de ser uma espécie bastante aromática, é repleta de nutrientes que fortalecem o corpo e a imunidade. O aroma da hortelã é capaz de reduzir os níveis de estresse e auxilia no aumento do bom humor.

2) Jasmim

A planta é ideal para ajudar no processo do sono. O cansaço e as noites mal dormidas refletem no estado da mente que, em geral, fica mais irritada. Com o aroma do jasmim, o corpo fica mais relaxado e pronto para o sono. Assim, o estresse e a ansiedade são reduzidos.

3) Lavanda

Conhecida por ser um dos melhores remédios naturais contra o estresse e a ansiedade, a lavanda também é poderosa para combater a agitação e a insônia. A planta auxilia no funcionamento adequado do sistema nervoso e colabora no tratamento das dores de cabeça. Por ser considerada como um calmante natural, pode ser usada para diminuir a frequência cardíaca nos momentos de tensão.

4) Orégano

Você já pensou em cultivar orégano na sua casa? Essa erva aromática combina com quase todas as receitas! Ademais, pode ser utilizada para afastar os sintomas do estresse e da ansiedade. Nos momentos em que o estresse estiver batendo na porta, é só ficar ao lado da planta e sentir o aroma dela. Depois de alguns minutos, você estará renovado(a) para encarar qualquer circunstância.

5) Rosas

Para o estresse, as rosas são úteis porque elas transmitem a sensação de conforto e paz para as pessoas. Então, quando sentir que sua mente está atormentada pelo estresse, faça uma meditação enquanto olha para uma rosa. Prefira as flores com tonalidades mais claras, como a branca e a cor-de-rosa. Por meio desse exercício, você deixará sua mente mais calma e o corpo mais leve.

