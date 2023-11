Brasil Às vésperas do Enem, saiba como reduzir a tensão e manter a calma até a prova

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2023

Estudantes devem buscar atividades que ajudem a administrar a ansiedade na reta final, para não prejudicar seu desempenho. (Foto: Freepik)

Está chegando a hora do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. Para muitos estudantes, após um ano inteiro de preparação, esse pode ser um momento de grande ansiedade e tensão. Mas o que fazer para manter a calma e estar bem no momento de fazer a prova?

Os estudantes devem, antes de tudo, encarar com naturalidade todos os sentimentos que possam aparecer nessa reta final para o Enem. Afinal, a pressão é enorme: em apenas dois dias de prova (neste ano, 5 e 12 de novembro), eles precisam dar o melhor de si para conquistar uma vaga na universidade – superando, no caso de alguns cursos, uma concorrência bastante alta.

“Estrategicamente, esse é o momento de lidar com as emoções que a prova provoca”, observa a professora Claudia Bourseau. “O Enem é um exame muito cansativo, que tem a questão da estratégia e do tempo, mexe com o emocional mesmo. Ainda tem o peso da escolha da carreira, da aprovação para a universidade, o estudante está muito pressionado. Então ele precisa de ferramentas para lidar com os sentimentos na hora da prova, isso não é menor do que toda a preparação.”

Então, sentir-se nervoso, ansioso ou com medo nesse momento é natural. Mas é preciso cuidado para que essas emoções não atrapalhem o planejamento final de estudos e, principalmente, o momento da prova.

Coordenadora do Núcleo de Estudos sobre Educação Emocional de uma escola, a educadora Mariana Roncarati lembra que o estado emocional influencia diretamente a capacidade de memória, de raciocínio e de associação de ideias, entre outras habilidades importantes para o Enem.

“Quanto mais estáveis emocionalmente estivermos, mais facilmente conseguiremos acessar esse campo cognitivo, e mais clareza mental a gente vai ter”, explica Mariana, destacando que é importante o estudante, no momento de ansiedade ou insegurança, trazer para a razão o que está sentindo. “Por exemplo, ele deve olhar para sua trajetória e pensar racionalmente: ‘eu estudei o ano inteiro, eu me dediquei, estou pronto para a prova’.”

Procure relaxar

Para administrar a ansiedade e diminuir a tensão e o nervosismo, os especialistas recomendam que o estudante faça atividades relaxantes na semana antes das provas. Praticar esportes, ir ao cinema e sair com os amigos são boas opções para esse momento.

“É importante que, nos dias que antecedem o Enem, o estudante possa entrar em contato com atividades prazerosas e relaxantes”, indica Amália Mascarenhas, professora de Psicologia. “Isso aumenta a probabilidade de acumular emoções positivas, o que contribui para redução da vulnerabilidade emocional. O importante é que ele goste das atividades que vai praticar, seja jogar futebol, encontrar os amigos, assistir a séries ou filmes, entre outras.”

Aqueles que tiverem interesse podem buscar aplicativos ou vídeos com práticas guiadas de meditação e de respiração, que auxiliam a relaxar e a promover o bem-estar, contribuindo com a redução do estresse e da ansiedade.

O apoio familiar também pode ajudar a lidar com a tensão pré-prova.

“Essa responsabilidade, de gerenciar as emoções, não deve ser apenas do estudante. Os familiares, na medida do possível, devem acolher, conversar e escutar esse jovem. Tentar motivar, demonstrando otimismo, sem muita cobrança. A ansiedade muitas vezes vem dessa cobrança de não poder errar”, alerta Mariana Roncarati.

Prova

Na hora do exame, é muito importante manter a concentração e o foco na resolução das questões, gerenciando sempre o tempo. Em caso de distração ou de grande ansiedade, a professora Claudia Bourseau recomenda que os estudantes façam uma pausa na prova, seja para ir rapidamente ao banheiro, beber água ou lanchar.

A psicóloga Amália dá outras sugestões para o momento da prova:

“Ao perceber a mente distraída, procure focar a atenção em uma questão de cada vez. Deixe que as distrações passem e volte a prestar atenção no que é preciso. Faça isso quantas vezes for necessário”, orienta. “Inspirar e expirar corretamente, de forma profunda e consciente, ajuda a controlar a ansiedade. Aplique a respiração diafragmática: com a mão no umbigo, inspire expandindo o abdômen e ao expirar, aprofunde-o. Treine essa respiração nos dias antes da prova para que, caso seja necessário, você consiga praticá-la durante o exame.”

