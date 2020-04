Porto Alegre Viagens de ônibus em Porto Alegre têm redução de 39% na tabela horária deste domingo

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2020

Queda do volume de passageiros transportados a cada dia se mantém em 71% na Capital. Foto: Maria Ana Krack/PMPA Queda do volume de passageiros transportados a cada dia se mantém em 71% na Capital. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA) Foto: Maria Ana Krack/PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre informa que a oferta de ônibus, neste domingo (12), ocorrem com 61% das viagens em relação a um feriado e domingo habituais, com redução de 39% na tabela horária. A queda do volume de passageiros transportados a cada dia se mantém em 71% na Capital, de acordo com a variação da semana passada. No último fim de semana, a redução das viagens foi de 33% no sábado e 40% no domingo. No último sábado (11), foi de 35%.

Para os casos essenciais que necessitem do transporte coletivo, é possível utilizar o aplicativo do Cartão TRI para smartphone, disponível para iOS e Android, que permite saber quando o ônibus chegará no ponto, escolher a melhor linha para chegar ao destino e acompanhar em tempo real 100% da frota de Porto Alegre.

O fluxo é monitorado diariamente e, se houver alterações, novas ações serão anunciadas. A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) destaca a importância da operação de transporte para quem necessita se deslocar pela cidade, inclusive profissionais da área da saúde, passageiros que precisam ir a consultas médicas, entre outros que utilizam o ônibus para atividades consideradas essenciais.

Manter o transporte, que é um serviço essencial, fiscalizar a higienização constante e possibilitar o deslocamento das pessoas que não podem contar com outra opção, estão entre as prioridades da prefeitura neste momento de combate ao coronavírus. Mesmo com a redução, 190 mil viagens são realizadas diariamente nos ônibus de Porto Alegre.

A orientação é para que as pessoas permaneçam em casa. Seguem também as determinações anteriores sobre higienização, limite de passageiros conforme disponibilidade de assentos e horários especiais para idosos. As operações de fiscalização e blitze da EPTC, que ocorrem diariamente nas ruas e terminais, nos sistemas de transporte coletivo e individual (ônibus, lotações, táxis e aplicativos), são realizadas para verificar o cumprimento das medidas de regulamentação do decreto da prefeitura para conter o avanço do novo coronavírus (Covid-19) e proteger os usuários trabalhadores dos serviços essenciais que necessitam realizar seus deslocamentos em segurança.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre