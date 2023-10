Acontece Asilo Padre Cacique realiza ações para promover a saúde mental do idoso

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2023

Em 10 de outubro é celebrado o Dia Mundial da Saúde Mental. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Visando prevenir o surgimento de transtornos mentais e promover uma melhor qualidade de vida na terceira idade, o Asilo Padre Cacique se dedica a oferecer suporte emocional e atividades que fortaleçam o bem-estar dos residentes. O tema tem sido uma prioridade há alguns anos, mas o cuidado se acentuou diante do cenário recente da pandemia.

Por meio de atividades terapêuticas, como rodas de conversa e estímulo à participação em atividades lúdicas e culturais, a instituição busca proporcionar um ambiente acolhedor e estimulante para que eles mantenham o equilíbrio emocional e os sentimentos positivos.

“As atividades desenvolvidas visam fortalecer os laços afetivos, estimular a memória, promover a autonomia e a autoestima dos idosos, contribuindo para uma vivência mais positiva e saudável nessa fase da vida”, salienta o presidente do Asilo Padre Cacique, Edson Brozoza.

Entre as atividades preferidas das vovós e vovôs estão jogos, danças, oficinas de arte e interações com animais. O contato com bichinhos de estimação foi estimulado há algum tempo com a vinda de mascotes que permanecem no pátio e que são constantemente apreciados e acariciados pelos moradores, proporcionando momentos de alegria.

O Asilo Padre Cacique fica localizado na Av. Padre Cacique, 1178, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. A chave PIX para doações é o CNPJ da instituição: 92.978.139/0001-22. As informações sobre outras formas de doações podem ser conferidas no site www.asilopadrecacique.com.br/ajuda.

