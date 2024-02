Rio Grande do Sul Assaltantes de banco fazem cordão humano com reféns em cidade gaúcha

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2024

Ataque teve como alvo agência do Banrisul em Amaral Ferrador. (Foto: Divulgação/BM)

A pacata rotina da cidade gaúcha de Amaral Ferrador (Região Sul) foi abalada na manhã dessa quarta-feira (7) por um assalto a agência do Banrisul. Ao menos quatro homens armados com pistolas e armas longas realizaram o ataque centro da cidade e, para impedir a reação policial, formaram um cordão humano com funcionários e clientes do estabelecimento.

De acordo com informações da Brigada Militar (BM) e Polícia Civil, a quadrilha fugiu em um automóvel Ford Ecosport branca em direção a Encruzilhada do Sul (a quase 60 quilômetros). O grupo levava dois reféns, ambos abandonados na estrada durante o trajeto, sem ferimentos.

O quarteto acabou colidindo com uma barreira instalada na rodovia e perdendo o controle do veículo (furtado dias antes em Pantano Grande), que capotou. Houve troca de tiros e a fuga continuou a pé, em direção a uma área de mata de vegetação densa e de terreno montanhoso.

Forças de segurança cercaram a região. Até o fim da noite, as buscas ainda não haviam resultado na captura dos criminosos, cujas identidades permanecem desconhecidas. Os trabalhos contam com o reforço de dois helicópteros da BM e de um efetivo do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

A mesma agência do Banrisul já havia sido atacada em outras duas ocasiões – em maio de 2021 e no mesmo mês do ano seguinte.

Nota da BM

Em nota à imprensa, a Brigada menciona a modalidade conhecida como “novo cangaço”, na qual grupos criminosos escolhem cidades de pequeno porte (onde o efetivo policial é menor) para realizar esse tipo de assalto. Ainda de acordo com a corporação, os indivíduos teriam conseguido levar dinheiro do banco, revólveres e coletes à prova de balas. Confira:

“Na manhã desta quarta-feira (7), a Brigada Militar recebeu informações da ocorrência de um roubo a banco, no município de Amaral Ferrador, na região do Vale do Rio Pardo. O fato ocorreu em um estabelecimento bancário, onde quatro homens fortemente armados realizaram ações delituosas na modalidade do ‘novo cangaço’.

Na ação, os indivíduos teriam subtraído valores do cofre, coletes balísticos e revólveres dos seguranças. Em seguida, fizeram um cordão humano, evitando a aproximação dos policiais militares. Logo após, fugiram do local, em direção a Encruzilhada do Sul, em um veículo, levando reféns que, posteriormente, foram liberados sem ferimentos.

A Brigada Militar montou cerco policial com efetivos locais e apoio dos batalhões das cidades vizinhas, do Comando de Polícia de Choque (CPChq), do Batalhão de Aviação (BavBM) e do Batalhão de Operações Especiais (Bope). Ao todo, estão envolvidos cerca de 80 policiais militares e dois helicópteros.

Durante a busca pela quadrilha, os indivíduos, ao visualizarem uma barreira policial, entraram em confronto com os PMs da região, abandonaram o veículo utilizado na fuga e entraram na mata, em uma zona rural. Nenhum policial ficou ferido.

A Corporação seguirá realizando o cerco, em integração com as demais forças de segurança pública do Estado, com ações de inteligência, realização de barreiras e efetivo em campo realizando buscas em perímetro definido nas zonas rurais de Encruzilhada do Sul. A ocorrência segue em andamento”.

(Marcello Campos)

