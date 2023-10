Porto Alegre Assaltos a ônibus em Porto Alegre diminuem 74% desde o início da pandemia de covid

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2023

Na comparação com o ano em que foi criado o Fórum, 2016, a redução foi de 94% Foto: Reprodução Na comparação com o ano em que foi criado o Fórum, 2016, a redução foi de 94% (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Em relação a 2019, antes da queda de passageiros em razão da pandemia de coronavírus, a redução foi de 74%, quando ocorreram 168 assaltos nos primeiros nove meses do ano. O tema foi pauta de reunião das forças de segurança e consórcios de ônibus na quinta-feira (19), no auditório da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), para apresentação do balanço e controle das ações no combate a assaltos no transporte coletivo urbano da Capital.

O Fórum Transporte Seguro registrou quatro ocorrências no mês de setembro, de um total de 44 no ano de 2023. Na comparação com o ano em que foi criado o Fórum, 2016, no mês de setembro foram 61 assaltos, de um total de 743 nos nove primeiros meses daquele ano, o que representa uma diminuição de 94%.

O diretor-presidente da EPTC destacou a integração das forças no esforço diário do combate ao crime nos ônibus da Capital, que garante os resultados alcançados. “As informações aqui apresentadas são animadoras e demonstram que vale a pena montar um time para fazer o bem para a população. Nosso desafio é persistir na integração das novas tecnologias, que podem trazer ainda mais eficiência nas ações e segurança aos passageiros”, destaca Pedro Bisch Neto.

Os representantes de seis batalhões da Polícia Militar (1º BPM, 9º BPM, 11º BPM, 19º BPM, 20º BPM e 21º BPM) reiteraram a orientação do Comando de Policiamento da Capital (CPC) para atuar não só dentro dos coletivos, mas também nos pontos de parada e terminais de ônibus, para garantir a segurança no transporte público.

“Este baixo índice de assaltos mostra que é possível confiar no transporte público. O retorno dos passageiros é um dos objetivos do programa Mais Transporte, que qualifica o serviço prestado aos usuários, com a oferta de um serviço de mais qualidade, maior eficiência operacional e transparência das informações”, destacou o secretário adjunto de Mobilidade Urbana, Matheus Ayres.

Registros das ocorrências

O bom rendimento das ações também depende do registro de atitudes suspeitas e das ocorrências através do telefone 190 da Brigada Militar, com o número da linha, prefixo do ônibus, data e horário, para que os órgãos competentes possam, juntos, coibir estas situações que colocam em risco o uso do transporte público.

O boletim de ocorrência (B.O.) pode ser realizado através da página da Delegacia de Polícia On-line ou diretamente na Delegacia de Polícia Especializada de Repressão a Roubos em Transporte Coletivo (DRTC), a primeira do país com essa especialidade, pelo fone 3288-8528.

Em razão do Fórum, o transporte público de Porto Alegre tem sido utilizado como modelo em segurança por outras capitais, como Rio de Janeiro e São Paulo, onde os índices de assaltos permanecem em alta.

O Fórum Transporte Seguro é formado pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Brigada Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, empresas de ônibus e entidades ligadas ao transporte coletivo. O grupo realiza reuniões mensalmente, visando a ações integradas para diminuir os números de registros.

Ocorrências

2016 – 915;

2017 – 612;

2018 – 400;

2019 – 191;

2020 – 140;

2021 – 61; e

2022 – 40.

