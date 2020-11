Rio Grande do Sul Assembleia gaúcha autoriza descontar do salário de servidores o auxílio emergencial recebido indevidamente

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Lei aprovada pela AL prevê que valores descontados sejam devolvidos à União. Foto: Joel Vargas/ALRS Lei aprovada pela AL prevê que valores descontados sejam devolvidos à União. Foto: Joel Vargas/ALRS

A Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade, na tarde desta quarta-feira (18), o projeto de Lei Complementar 224/20 que autoriza os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes do Estado, bem como o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Contas do Estado e a Defensoria Pública do Estado, a realizar o desconto na remuneração do valor referente ao auxílio emergencial recebido indevidamente.

De acordo com a proposta, os valores descontados serão restituídos à União. A Controladoria-Geral da União identificou cerca de 3,5 mil vínculos, entre servidores, aposentados e pensionistas, civis e militares do Estado que receberam irregularmente o benefício. Instituído pelo governo federal, o auxílio emergencial de parcelas de R$ 600 é destinado a trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados, diante da crise gerada pelo distanciamento social necessário no combate à disseminação do coronavírus.

Também aprovado por 45 votos favoráveis e dois contrários o projeto de Lei 225/20, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no Orçamento do Estado para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. A suplementação é necessária em função da crise social e econômica vivenciada pelo Estado diante da pandemia da Covid-19, sendo o setor do turismo um dos mais impactados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul