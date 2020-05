Rio Grande do Sul Assembleia lança movimento para incentivar o comércio local

Por Redação O Sul | 12 de Maio de 2020

Uso de máscaras também é incentivado na campanha. Foto: Maria Ana Krack/PMPA

Como forma de minimizar o impacto da crise gerada pelo coronavírus, a Assembleia Legislativa lança nesta terça-feira (12) um movimento para incentivar o comércio local no Rio Grande do Sul. A iniciativa é um desdobramento das discussões do Fórum de Combate ao Colapso Social e Econômico, conduzido pelo presidente Ernani Polo (PP) desde 26 de março.

A campanha, realizada pela agência Moove, se chama “Escolha de Valor – Compre Produtos e Serviços Daqui”. Além de conscientizar a população para a adoção de medidas de prevenção nos estabelecimentos, como o uso de máscaras, o distanciamento social e a frequente higienização das mãos, a campanha defende que o consumidor faça valer o seu poder de escolha, priorizando produtos e serviços do seu bairro, da sua cidade, do Rio Grande do Sul e do Brasil.

Na visão do presidente da Assembleia, o movimento de incentivo ao comércio local precisa ser uma bandeira de todos. O Parlamento, por representar toda a população, lidera a iniciativa, mas pretende buscar apoio de todos os segmentos da sociedade. “Nosso objetivo é estimular os nossos setores produtivos do comércio, indústria e serviços, valorizando o que é nosso: gaúcho, brasileiro, os produtos e serviços daqui”, afirmou Ernani. Entidades, associações e grupos que queiram aderir como parceiros do movimento podem fazer contato com a Assembleia.

Polo destacou que a indústria gaúcha produz com qualidade nos mais variados segmentos, como alimentos, roupas, calçados, veículos, transportes, bebidas, máquinas e equipamentos, tecnologia. Além de ter boas opções no mercado local, o consumidor que compra esses produtos ajuda a movimentar a economia regional e nacional. “Também queremos levar um pouco de ânimo aos nossos empreendedores, que estão passando por um momento difícil”, disse. “Tudo vai passar”, diz o material da campanha.

