Rio Grande do Sul Assembleia Legislativa abre inscrições para o 18º Prêmio Lila Ripoll de Poesia

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2024

Iniciativa homenageia a artista, intelectual e ativista gaúcha nascida em 1905 e que faleceu em 1967. (Foto: Divulgação/AL-RS)

Instituído pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul em 2004, o Prêmio Lila Ripoll de Poesia chega neste ano à sua 18ª edição. As inscrições prosseguem até o dia 31 de julho e o resultado deve ser divulgado um mês depois. A iniciativa tem por finalidade estimular a criação literária com foco em causas sociais e questões de gênero. Mais informações detalhadas em al.rs.gov.br/lilaripoll.

A organização é do Departamento de Cultura do Parlamento gaúcho, que responde sobre quaisquer dúvidas pelo telefone (51) 3210-2924. Já a seleção estará a cargo de uma comissão julgadora formada por até cinco representantes do setor cultural, que escolherão os três trabalhos vencedores do certame e outros dez merecedores de menção honrosa – todos serão serão comunicados por meio do site e também mediante contato pela equipe responsável.

Os classificados em 1º, 2º e 3º lugares receberão medalha, certificado e prêmio em dinheiro – respectivamente nos valores de R$ 3.660, R$ 2.615 e R$ 1.570. Já os outros dez agraciados ganharão certificado de menção honrosa. Além disso, as poesias vencedoras serão publicadas pela Assembleia Legislativa no portal alusivo ao concurso.

Lila Ripoll

Gaúcha de Quaraí (Fronteira-Oeste), Lila Ripoll (1905-1967) foi poeta, professora, pianista, jornalista e militante sindical. Colaborou para diversos jornais e revistas do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, como o “Correio do Povo” e “A Tribuna Gaúcha”, e foi candidata a deputada pelo PCdoB. Um de seus livros dedicados a protestar contra desigualdades, “Novos Poemas” (1951), levou a poeta a receber o “Prêmio Pablo Neruda da Paz”.

Em 1938 lançou seu primeiro livro, “De Mãos Postas“, no qual está presente a dor e a saudade do seu primo e irmão adotivo que havia sido brutalmente assassinado. Nesta obra, composta por 24 poemas, as questões sociais e libertárias ainda não estavam presentes com a intensidade que seria demonstrada pela autora ao longo do tempo.

Já seu segundo livro, “Céu Vazio” (1943) ela dedicou “in memoriam” ao seu pai e também aos amigos. O seguinte, “Por Quê ?” (1947) contém 25 poemas e foi editado no Rio de Janeiro pela Editora Vitória, considerada uma porta-voz dos intelectuais comunistas no Brasil. Lila Ripoll dedicou esta obra à sua mãe e ao engenheiro Alfredo Luis Guedes com quem se casou em 1944.

A obra completa de Lila Ripoll totaliza oito livros até 1965. A lista se completa com “Novos poemas”, “Primeiro de Maio”, “Poemas e Canções”, “O Coração Descoberto” e “Águas Móveis”.

Além destes, há poemas inéditos recuperados e organizados pela professora e pesquisadora Alice Moreira na publicação “Lila Ripoll – Obra completa”, cuja pesquisa se efetivou no Centro de Memória do Programa de Pós-graduação da Faculdade de Letras da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

Outra faceta é a teatral: Lila escreveu uma peça intitulada “Um Colar de Vidro” (1958). O texto, que questiona os valores burgueses, chegou a ser encenado no Theatro São Pedro.

(Marcello Campos)

