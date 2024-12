Rio Grande do Sul Assembleia Legislativa gaúcha aprova reajuste de 5,35% nos salários dos servidores do Poder Judiciário

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2024

O aumento entra em vigor a partir de 1º de fevereiro de 2025 Foto: Raul Pereira/AL-RS

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou na terça-feira (10) o projeto de lei que reajusta em 5,35% os salários dos servidores do Poder Judiciário. O aumento, que entra em vigor a partir de 1º de fevereiro de 2025, contempla todo o quadro geral de funcionários do Judiciário gaúcho, incluindo servidores efetivos, celetistas e inativos, além de cargos em comissão.

O presidente do Tribunal de Justiça do RS, desembargador Alberto Delgado Neto, enalteceu a rapidez na tramitação e aprovação do projeto pelos parlamentares.

“Trata-se de uma iniciativa de valorização dos nossos servidores, alcançando um índice mesmo em meio às grandes dificuldades enfrentadas pelo Estado e levando em consideração também nossos limites restritos em termos orçamentários. É uma grande vitória nossa dentro de um espectro daquilo que a gente vem buscando fazer para demonstrar o nosso reconhecimento pelos servidores, que desde 2016 não eram beneficiados em uma proposta que contemplasse todo o quadro geral”, disse o desembargador.

Assembleia Legislativa gaúcha aprova reajuste de 5,35% nos salários dos servidores do Poder Judiciário

