Por Redação O Sul | 11 de julho de 2023

O PL 255 foi aprovado com 39 votos favoráveis e 12 contrários. Foto: Celso Bender/ALRS O PL 255 foi aprovado com 39 votos favoráveis e 12 contrários. (Foto: Celso Bender/ALRS) Foto: Celso Bender/ALRS

Na última sessão antes do recesso de julho, a Assembleia Legislativa aprovou, nesta terça-feira (11), o Projeto de Lei 255/2023, encaminhado pelo Executivo, sobre a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2024. A LDO é um instrumento de planejamento que compõe o ciclo orçamentário, o Plano Plurianual (PPA) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). O PL 255 foi aprovado com 39 votos favoráveis e 12 contrários.

O projeto encaminhado pelo governador Eduardo Leite dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei do próximo exercício. A LDO estabelece as prioridades e metas da administração estadual e orienta a execução do orçamento, bem como suas alterações, além de dispor sobre as alterações na legislação, a política de pessoal do Estado, a política de aplicação de recursos das agências financeiras oficiais de fomento, o controle de custos, a avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos e as condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas.

A elaboração do projeto para o exercício 2024 partiu de uma revisão aprofundada da lei publicada em 2023. “Como resultado, o texto traz maior objetividade e simplificação dos dispositivos, além de agregar novos itens que enfatizam a importância do planejamento orçamentário, da manutenção do equilíbrio fiscal das contas estaduais e do cumprimento do pactuado com a União no contexto do Regime de Recuperação Fiscal (RRF)”, afirmou o governo gaúcho.

O Rio Grande do Sul, assim como os demais Estados que aderiram ao RRF, busca a revisão das metas acordadas com a União de forma a compatibilizar ao novo cenário enfrentado. O resultado orçamentário projetado para a elaboração da Lei Orçamentária de 2024 prevê superávit de R$ 394 milhões. O resultado equilibrado é representado de forma significativa pela redução do serviço da dívida com a União no contexto do RRF. Caso o Estado estivesse pagando a parcela completa, o resultado orçamentário apresentaria déficit de R$ 4 bilhões.

Ospa

O primeiro projeto em votação na tarde desta terça (11) foi o de número 262/2022, que fixa o valor da indenização mensal destinada à manutenção dos instrumentos dos músicos da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), bem como o vestuário exigido para as apresentações. A proposta foi aprovada por unanimidade (51 votos).

O valor passa a ser de R$ 2.881,13. A lei entra em vigor na publicação, mas com efeitos retroativos a 1º de janeiro. As despesas decorrentes desta aprovação serão supridas por dotações orçamentárias próprias. Os músicos utilizam instrumentos de sua propriedade, por isso a necessidade de atualização da verba, o que não ocorria desde 2012.

Banrisul

Ainda na votação desta terça, mas durante o período da manhã, o plenário da Assembleia aprovou a indicação de Fernando Lemos para presidir o Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul). O nome foi encaminhado por meio do Decreto Legislativo 5/2023 da Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle.

