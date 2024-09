Rio Grande do Sul Assembleia Legislativa do RS seleciona estagiários de ensino médio e superior

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2024

Inscrições prosseguem até 23 de outubro no portal da Fundatec. (Foto: Divulgação/Fundatec)

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, no Centro Histórico de Porto Alegre, abriu o período de inscrições para estagiários de Ensino Médio e cursos superiores. São 12 e 25 vagas, respectivamente, além da formação de cadastro de reserva. Interessados devem realizar o procedimento – gratuito – até o dia 23 de outubro, no site fundatec.org.br. Já a prova está marcada para 8 de dezembro.

De acordo com a administração do Legislativo estadual, o estágio poderá ter carga horária de quatro a seis horas, conforme cada caso. A bolsa-auxílio é proporcional à jornada diária e tem valores de R$ 5,19 por hora para nível médio e R$ 6,92 para o superior. Também são pagos auxílio-lanche e vale-transporte.

A participação no processo seletivo tem como condição estar matriculado em instituição de ensino e ter ao menos 16 anos. Há reserva de vagas para pessoas com deficiência. Esses e outros aspectos são detalhados no mesmo portal online. Dúvidas podem ser esclarecidas, ainda, por meio do whatsapp (51) 99847-4972.

Cursos universitários

– Administração.

– Arquitetura.

– Arquivologia.

– Biblioteconomia.

– Ciências Contábeis.

– Direito.

– Engenharia Civil.

– História.

– Jornalismo.

– Museologia.

– Relações Públicas.

– Bacharelado em Tecnologia da Informação;Análise de Sistemas.

(Marcello Campos)

