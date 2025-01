Geral Assembleia Legislativa gaúcha sedia a 10ª edição do Fórum Social Mundial da População Idosa, que começa nesta segunda

O evento ocorre anualmente em janeiro em Porto Alegre. (Foto: Paulo Garcia/ALRS)

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (AL-RS) sedia, desta segunda-feira (20) até o próximo dia 24, a décima edição do Fórum Social Mundial da População Idosa. O evento, que ocorre anualmente em janeiro em Porto Alegre, reúne movimentos sociais, estudiosos, cientistas e instituições sociais que debatem a situação da população com mais de 60 e apresentam propostas de políticas públicas para atender esse segmento que vem crescendo em todo o mundo. O FSMPI é uma realização do Instituto Amigos do Fórum Social Mundial Porto Alegre (IAFSMPOA), Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindinapi) e ONG Pró Diversitas e conta com o apoio do Fórum de Desenvolvimento Democrático Regional da Assembleia Legislativa, TVE e FM Cultura.

Criado para dar voz à pessoa idosa, o FSMPI tratará de temas de interesse da chamada geração prateada, que avança a passos largos para representar um quarto da população mundial e já é considerada a terceira economia de consumo. Painéis, seminários e palestras abordarão questões como Década do Envelhecimento Ativo e Saudável, clima, meio ambiente e envelhecimento; Cidade Amiga do Idoso; Rede Nacional de Proteção e Violência contra a Pessoa Idosa (RENADI); empreendedorismo sênior; esportes na terceira idade; inclusão digital e intergeracionalidade.

A cultura é um dos destaques da programação deste ano, que tem como lema “Outro Mundo é Possível, Grisalhos”. Além de sessões de autógrafos de obras sobre o envelhecimento, está programada a realização de uma abertura cultural, nesta segunda-feira (20), das 18h às 22h, na Concha Acústica Eva Sopher, do Multipalco do Teatro São Pedro. Entre as atrações, estão Divas da Alegria, Invernada Mirim do CTG Carreteiros do Sul, de Pelotas, Duo Accordi (BSB) e Lua Mágica. O encerramento da noite ficará por conta do espetáculo Jayme Caetano Braum – Um século de Arte, com Izabel L’Aryan, Renato Fagundes e Grupo.

O ingresso será 1 kg de alimento não perecível ou produto de limpeza ou higiene para doação à Casa do Artista Riograndense.

Outro destaque da programação é a palestra inaugural do evento, também na segunda, com o chileno Lúcio Diaz, da Coordenação de Organizações Regionais da Sociedade Civil da América Latina e do Caribe (CORV), que falará “Personas Mayores com Derechos e Dignidad” (Idosos com direitos e dignidade). A palestra ocorrerá às 17h, após a abertura oficial para as autoridades, marcada para as 16h. Antes disso, acontecerá a Mostra do FSMPI 2025, com livros e sessões de autógrafos. Todos estes eventos ocorrerão no Plenarinho, 3º andar do Palácio Farroupilha. As informações são da AL-RS.

