Rio Grande do Sul Assembleia Legislativa presta homenagem aos 60 anos da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2022

Iniciativa partiu do deputado Eduardo Loureiro (PDT), ex-integrante da direção da entidade. (Foto: Celso Bender/AL-RS)

Nesta terça-feira (6), a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul homenageou a Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão (Agert), que no próximo dia 13 completará 60 anos de fundação. A iniciativa partiu do deputado Eduardo Loureiro (PDT), ex-integrante da direção da entidade.

Em discurso, ele mencionou a criação da Agert, em reunião realizada em dezembro de 1962 na sede da Associação Riograndense de Imprensa (ARI), no Centro de Porto Alegre. Ele também enalteceu o avanço da entidade, que hoje congrega 348 associados.

São 115 rádios AM, 164 de FM, 22 emissoras de televisão e sete canais de vendas. “A Associação completa seis décadas de existência como entidade pujante, atenta e que se renova todos os dias”, pontuou o parlamentar.

Loureiro prosseguiu em sua fala destacando a importância da Agert para o desenvolvimento econômico, social e cultural do Rio Grande do Sul: além de gerar empregos, as associadas fomentam a economia, impulsionam negócios e divulgam marcas.

O deputado salientou, ainda, as campanhas gratuitas em prol de suas comunidades, como acontece nas áreas da saúde, com incentivo à vacinação, e da segurança, com denúncias relacionadas ao aumento dos casos de feminicídio:

“Assentada na defesa da liberdade e da livre iniciativa, a Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão é indutora do desenvolvimento econômico e social e uma defensora da democracia”, frisou.

Para o pedetista, a entidade ganha ainda mais relevância neste momento em que avança no País e no mundo a circulação de notícias falsas: “Hoje, o acesso à informação não é mais o problema. O desafio é separar o joio do trigo, evitando as fake news e estimulando a prática do jornalismo sério, comprometido com a verdade, com a qualidade da informação e que checa antes de divulgar”.

Presenças

A solenidade foi acompanhada pelo presidente da Agert, Roberto Cervo; presidente da ARI, José Maria Rodrigues Nunes; representante do Sindicato dos Jornalistas, Eliane Silveira; secretária estadual de Comunicação, Zete Padilha; presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Íris Helena Medeiros Nogueira; e vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargadora Vanderlei Terezinha Tremea Kubiak; entre outras autoridades.

Pelo Parlamento gaúcho, também se pronunciaram Sofia Cavedon (PT), Luciana Genro (PSOL), Adolfo Brito (PP), Mateus Wesp (PSDB), Gerson Burmann (PDT), Beto Fantinel (MDB), Tenente-coronel Zucco (Republicanos), Airton Lima (Pode) e Capitão Macedo (PL). Suas manifestações se deram por meio de apartes, representando suas bancadas.

(Marcello Campos)

