Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2023

A exemplo das edições anteriores da feira, agenda inclui atividades parlamentares e atrações culturais. (Foto: Arquivo/AL-RS)

Durante quase todo o período de realização da 46ª edição da Expointer, a Assembleia Legislativa gaúcha terá como sede institucional o Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (Região Metropolitana). A agenda inclui atividades a partir deste sábado (26), primeiro dia do evento, e prossegue até a sexta (1º), antevéspera do encerramento.

A exemplo das edições anteriores da feira, o Parlamento gaúcho contará com estande próprio no local, promovendo reuniões, audiências públicas, seminários, cerimônias e atividades culturais. Atualizações sobre a programação dos deputados estaduais são informadas pelo site al.rs.gov.br. Confira, a seguir, a programação definida até o momento.

Sábado (26)

– 17h: lançamento da 45ª Califórnia da Canção Nativa de Uruguaiana. Local: estande da Assembleia Legislativa.

Segunda (28)

– 10h: audiência Pública da Comissão de Economia Crise na Languiru e Efeitos Socioeconômicos. Local: Local: estande da Assembleia Legislativa.

– 18h: ato de instalação da Frente Parlamentar em Defesa do Setor Produtivo de Arroz. Local: Casa do Canal Rural.

Terça (29)

– 9h: audiência Pública da Comissão de Agricultura – Discussão sobre o Mormo para entender a situação da Doença no Rio Grande do Sul e as perspectivas para o Futuro. Local: estande da Assembleia Legislativa.

– 11h30min: reunião da Frente Parlamentar de Combate aos Crimes Agropecuários. Local: estande da Assembleia Legislativa.

– 14h: ato de instalação da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e Desburocratização. Local: estande da Assembleia Legislativa.

– 14h: Seminário “Oportunidades e Desafios na Parceria Econômica Brasil-China”. Local: Casa Febrac.

– 16h: apresentação do Relatório Final da Subcomissão em Defesa do Setor do Tabaco e De Acompanhamento da COP-10. Local: Casa do Canal Rural.

Quarta (30)

– 9h: reunião Ordinária da Comissão de Economia. Local: estande da Assembleia Legislativa.

– 11h: audiência Pública da Comissão de Economia Discussão sobre a qualidade do azeite importado. Local: estande da Assembleia Legislativa.

Quinta (31)

– 10h: simpósio: “Ações e Experiências para Enfrentar a Estiagem”. Local: estande da Assembleia Legislativa.

– 16h: reunião da frente Parlamentar de Apoio ao Cooperativismo da ALRS – Impactos da Reforma Tributária no Cooperativismo, Local: Casa da Ocergs.

– 19h: edição especial do projeto “Sarau do Solar”, com a cantora Maria Luiza Benitez Local: Casa da Ocergs.

Sexta (1º)

– 8h: atividade alusiva ao “Agosto Lilás”, pelo fim da violência contra a mulher”. Local: estande da Assembleia Legislativa.

(Marcello Campos)

