Colunistas Assembleia prepara audiência pública para debater pedágio na RS-118

Por Flavio Pereira | 2 de março de 2023

Deputado Rodrigo Lorenzoni mostra compromisso do governador durante a campanha eleitoral. (Foto: Reprodução de vídeo)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Líder da bancada do Partido Liberal, o deputado Rodrigo Lorenzoni criticou ontem o anúncio pelo governo do Estado, de estudos para a implantação de pedágio na RS-118. Lorenzoni lembrou que “no período de eleição, o governador assinou um documento se comprometendo a não pedagiar a RS-118. E agora, o governo começa a estudar meios para pedagiar a rodovia”. Para o líder do PL, “isso não condiz com a tradição gaúcha, que tem na sua cultura, o compromisso com a palavra dada, no fio do bigode. Isso é um desrespeito para com a população gaúcha e, em especial, com a população de Alvorada, de Viamão, Porto Alegre e desta região, pessoas que circulam naquela estrada em busca do seu sustento”.

A intenção do governo seria implantar na RS-118, o chamado Free Flow no Brasil – sistema de cobrança automática de tarifa – que permite ao motorista pagar proporcionalmente ao uso, sem praças de pedágio físicas. Lorenzoni anunciou que está protocolando um pedido de audiência pública no Legislativo gaúcho, para que o governo explique aos deputados os planos para a implantação do pedágio na RS-118.

TJ de São Paulo condena o ministro Gilmar Mendes

A 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (Processo 1061791-12.2021.8.26.0100). Por 5 votos, o ministro Gilmar Mendes foi condenado por ter dito que o advogado Modesto Carvalhosa agiu em conluio com procuradores da Lava-Jato para obter valores da Petrobras em benefício próprio e de seus clientes. A indenização por danos morais foi fixada em R$ 50 mil. A defesa do ministro vai recorrer da decisão.

Lula suspendeu audiência e isolou Eduardo Leite em Brasília

O governador gaúcho sentiu na própria pele a contradição entre o discurso de diálogo e entendimento e a prática adotada pelo presidente Lula. Suspensa na noite de terça-feira, a audiência de Lula com o governador gaúcho Eduardo Leite, estava confirmada para quarta-feira, e tinha como pauta uma série de reivindicações para combate à estiagem no estado. Lula, que manteve o horário das 18 horas livre, foi aconselhado a cancelar a audiência, porque não teria nenhuma resposta concreta para dar aos novos pedidos do governador. Pior que isso: nenhum ministro se dispôs a receber o governador gaúcho que, em Brasília, conseguiu apenas conversar com o inexpressivo secretário de Assuntos Federativos, André Ceciliano.

Brasil descumpre contratos e aplica taxa na exportação de petróleo

A Medida Provisória anunciada pelo governo brasileiro para taxar as exportações de petróleo em 9,2% descumpre contratos e rompe acordos internacionais, informa a agência internacional de notícias Reuters. A agência ouviu o ex-diretor geral da Agência Nacional do Petróleo e presidente da petroleira brasileira Enauta, Décio Oddone. Ele disse que a tradição do Brasil honrar contratos, até aqui “foi essencial para a retomada de leilões de blocos exploratórios nos últimos anos e elevação de investimentos”.

Lula proibido de falar no Parlamento de Portugal

Embora a chamada grande mídia não dê esta notícia, o fato é de que voltamos a passar vergonha no exterior. Após a ameaça dos lideres do Partido Social Democrata (PSD) e da Iniciativa Liberal (IL) de abandonarem o plenário caso o presidente do Brasil Lula faça algum pronunciamento na sessão em homenagem à Revolução dos Cravos, comemorada em 25 de abril, o presidente do Congresso português anunciou o veto ao discurso do brasileiro. Assim, desautorizou ao ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, João Gomes Cravinho, que na recente visita ao Brasil, chegou a anunciar que Lula faria o discurso.

Osmar Terra: Mais vacinas, mais mortes?

O médico e ex-ministro Osmar Terra examinou um dado oficial, do último dia 26 de janeiro sobre a correlação vacinas/óbitos. Segundo ele, impulsionada pelo Brasil, “continua a América do Sul como a região do mundo mais vacinada e com mais mortes covid/milhão de habitantes. A África continua a região com menor número de mortes covid/milhão de habitantes, e menos vacinada! As vacinas controlaram a Pandemia? Fatos são fatos?”

Lula, Temer e Collor têm dinheiro esquecido nas contas.

Agora que o Banco Central divulgou o sistema de consultas Valores a Receber, destinado a devolver cerca de R$ 36 milhões esquecidos por correntistas em suas contas bancárias, descobriu-se que pelo menos três ex-presidentes poderão sacar valores esquecidos. Os três ex-presidentes são Michel Temer (MDB), FHC (PSDB) e Fernando Collor (PTB).

Primeira-dama terá cargo no Palácio do Planalto

A primeira-dama, a Janja, vai ter um cargo no governo federal. Ontem, o portal Uol divulgou que a função não será remunerada, mas terá direito a funcionários e sala no terceiro andar do Palácio do Planalto. A medida será publicada no Diário Oficial da União na próxima semana.

Rose, amiga íntima de Lula, já teve cargo

Lula já nomeou na sua passagem anterior pela Presidência, a amiga pessoal Rosemary Noronha para chefe de gabinete do escritório da Presidência da República em São Paulo. Rose ficou famosa por integrar clandestinamente as comitivas de Lula em viagens internacionais e hospedar-se nos mesmos hotéis, em quartos próximos do presidente. Ela não era barrada, pois todo o aparato presidencial sabia da sua relação com Lula.

Integrantes do corpo diplomático afirmam que a presença de Rosemary causava mal-estar dentro do Itamaraty. Oficiais da Aeronáutica se preocupavam com o fato de que ela, por várias vezes, viajava no avião presidencial sem estar na lista oficial. Rose seguia em voos da equipe que chega antes do presidente para preparar sua chegada. Nessas viagens, seguranças que guardavam a porta da suíte presidencial nas missões fora do Brasil registravam ao superior imediato a presença da assessora, que se instalava antes da chegada de Lula, na suíte presidencial. Rose foi demitida do cargo, depois ter sido indiciada pela Polícia Federal, que investigou um esquema de tráfico de influência e de corrupção para favorecer grupos empresariais.

Assembleia prepara audiência pública para debater pedágio na RS-118