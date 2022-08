Porto Alegre Assembleias do Orçamento Participativo de Porto Alegre ocorrem a partir de outubro

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2022

O calendário foi apresentado em reunião ordinária do Conselho do Orçamento Participativo. Foto: Indaiá Dillenburg/SMGOV

As Assembleias Regionais e Temáticas do Orçamento Participativo – que não aconteciam desde 2019 – serão retomadas a partir de 31 de outubro. O calendário foi apresentado em reunião ordinária do Conselho do Orçamento Participativo (COP). Serão 23 encontros, 17 representando as regionais e seis os fóruns temáticos.

De acordo com o diretor de Participação Cidadã, Lucas Vasconcellos, a realização das assembleias após as eleições gerais foi proposta pelo governo e aprovada pelos conselheiros. “Os conselheiros tinham a reivindicação pela realização das assembleias de forma presencial. Isso sendo possível, passamos à elaboração do calendário, aprovado pelo conselho”, disse.

As seis plenárias temáticas e a Região Centro serão realizadas na Câmara Municipal, na avenida Loureiro da Silva, 255, no Centro Histórico, na capital gaúcha. As demais, nas regiões correspondentes.

Fórum de Serviços

Na mesma reunião ordinária, o governo apresentou a proposta de calendário dos Fóruns Regionais de Serviços. A segunda rodada terá início na próxima segunda-feira (15) e será realizado em 16 regiões, uma vez que a região Glória já fez seu fórum.

Com o objetivo de agilizar o atendimento das demandas, os Fóruns Regionais de Serviço buscam a integração entre o governo, por meio dos responsáveis pelas áreas operacionais e subprefeitura local, com os representantes das comunidades, conselheiros e delegados do Orçamento Participativo.

Plano Diretor

A coordenadora de Planejamento Urbano, Vaneska Henrique, e a assessora na diretoria, Renata Saffer, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Urbanismo, apresentaram aos conselheiros os passos a serem percorridos até a aprovação do Plano diretor. Foi acordado que as regiões e temáticas que desejarem fazer essa discussão organizarão o debate nos fóruns de delegados.

