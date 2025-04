Política Assessores de Flávio Dino acessam 130 vezes sistema da Procuradoria-Geral do Maranhão em “possível atuação criminosa”

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











O Supremo Tribunal Federal e Flávio Dino não comentaram. Foto: Rosinei Coutinho/STF O Supremo Tribunal Federal e Flávio Dino não comentaram. (Foto: Rosinei Coutinho/STF) Foto: Rosinei Coutinho/STF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dois assessores do gabinete do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), fizeram 130 acessos, considerados indevidos, ao sistema interno da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) do Maranhão, de onde estão licenciados. Os dados constam em um documento, obtido pelo jornal O Estado de S.Paulo, enviado ao STF pelo procurador-geral do Maranhão, Valdênio Caminha.

No texto, Caminha também informa que Túlio Simões e Lucas Souza, auxiliares do ministro, usaram computadores do Supremo, no último dia 20 de fevereiro, para fazer as consultas aos dados internos da PGE-MA. Como mostrou o jornal, o procurador-geral do Maranhão apontou ao Supremo uma “possível atuação criminosa” desses assessores, para embasar uma ação judicial no STF que favoreceria um aliado de Dino.

Túlio e Lucas negam irregularidades, destacam que são concursados e que os acessos são legítimos e que os documentos são públicos. O STF e Flávio Dino não comentaram.

O procurador-geral acusa os assessores do ministro de repassarem documentos ao escritório de advocacia que representa o Solidariedade no estado. O diretório do partido é presidido pela irmã do deputado estadual Othelino Neto, marido da senadora Ana Paula Lobato, suplente de Dino que assumiu o mandato na Casa.

O Solidariedade move ação apontando casos de nepotismo no governo de Carlos Brandão, que é rompido politicamente com Flávio Dino. E, no dia seguinte aos acessos, segundo Valdênio, o partido também pediu ao STF afastamento do procurador-geral por ele supostamente descumprir ordem judiciais para afastar os servidores.

“Sou procurador concursado do Estado do Maranhão e estou cedido temporariamente ao STF. Mantenho senhas individuais no sistema SEI para fins administrativos e funcionais, jamais tendo acessado referido sistema para fins ilícitos. Todos os acessos realizados foram sempre em caráter individual, por vontade própria e em processos públicos. Permaneço à disposição da Procuradoria-Geral para prestar qualquer esclarecimento adicional porventura ainda necessário”.

Leia a íntegra da nota de Lucas Souza:

“Sou servidor de carreira, concursado, e sempre desenvolvi um trabalho técnico dentro da PGE/MA, hoje cedido temporariamente ao STF, e em todos os cargos que ocupei na minha trajetória profissional. Acessei legitimamente o SEI como servidor, utilizando minha senha individual, por ser o único meio pelo qual faço requerimentos como procurador do Estado do Maranhão. Todos os documentos e processos que a notícia de fato alega que eu tive contato são PÚBLICOS e acessíveis via consulta pública simples na internet por qualquer cidadão. Estou à disposição da Procuradoria-Geral do Estado para quaisquer esclarecimentos eventualmente necessários”.

(Estadão Conteúdo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/assessores-de-flavio-dino-acessam-130-vezes-sistema-da-procuradoria-geral-do-maranhao-em-possivel-atuacao-criminosa/

Assessores de Flávio Dino acessam 130 vezes sistema da Procuradoria-Geral do Maranhão em “possível atuação criminosa”

2025-04-01