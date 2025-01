Porto Alegre Assinada a ordem de início das obras da Clínica de Saúde da Família Irmãos Maristas, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2025

O secretário de Saúde de Porto Alegre, Fernando Ritter, anunciou que a unidade contará com três equipes de saúde da família e duas de saúde bucal Foto: Reprodução de vídeo O secretário de Saúde de Porto Alegre, Fernando Ritter, anunciou que a unidade contará com três equipes de saúde da família e duas de saúde bucal. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

A ordem de início das obras da Clínica de Saúde da Família Irmãos Maristas, no bairro Mario Quintana, em Porto Alegre, foi assinada na semana passada. A unidade de saúde atenderá mais de 1.300 famílias reassentadas da Vila Nazaré, marcando um avanço significativo para a comunidade.

As famílias que hoje residem no loteamento Irmãos Maristas foram reassentadas em razão da ampliação do aeroporto Salgado Filho, em um processo marcado por polêmicas e dificuldades. Divididos entre dois loteamentos, os moradores enfrentaram, inicialmente, uma falta de infraestrutura básica, como creches e postos de saúde.

“Quando essas famílias chegaram ao loteamento, não havia nenhum equipamento público. Desde então, me comprometi a lutar para mudar essa realidade”, destacou o vereador Giovane Byl (Podemos).

As obras, que representam um investimento de cerca de R$ 3 milhões, são fruto de uma articulação do vereador na conquista dos recursos provenientes de emendas parlamentares, junto ao então senador Lasier Martins e ao deputado federal Maurício Dziedricki.

Durante a assinatura do início das obras, o secretário de Saúde de Porto Alegre, Fernando Ritter, anunciou que a unidade contará com três equipes de saúde da família e duas de saúde bucal, oferecendo serviços médicos, odontológicos e suporte em saúde da família para atender as necessidades da população local. O projeto prevê uma estrutura com seis consultórios médicos e dois odontológicos, em um terreno de 566 metros quadrados.

