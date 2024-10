Rio Grande do Sul Assinada ordem de início para nova ponte Santa Bárbara, na Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2024

A cerimônia de assinatura ocorreu no Palácio Piratini nesta quinta-feira (17) Foto: Vitor Rosa/Secom Foto: Vitor Rosa/Secom

O governador Eduardo Leite assinou nesta quinta-feira (17), no Palácio Piratini, a ordem de início da obra da nova ponte Santa Bárbara, na ERS-431, entre São Valentim do Sul e Santa Tereza, na Serra Gaúcha. Na ocasião, ele também anunciou a liberação de R$ 11,7 milhões para a construção da nova ponte na VRS-843, em Feliz, no Vale do Caí.

A obra da ponte Santa Bárbara custará R$ 31,3 milhões, sendo R$ 24,4 milhões do governo federal e R$ 6,9 milhões de contrapartida do governo do Estado. A nova estrutura terá 320 metros, 51 metros a mais do que a anterior, que foi destruída pelas enchentes. Além disso, a largura e a capacidade de carga também serão maiores. Em Feliz, onde a estrutura anterior também foi levada pelas águas, a nova ponte terá 120 metros.

Considerando os prazos estabelecidos nos contratos com as construtoras, as obras devem ser concluídas em até 18 meses em Santa Bárbara e em até 15 meses em Feliz. Leite destacou o esforço do Estado para vencer desafios burocráticos e permitir a execução dessas obras, além do total de investimentos que será destinado à recuperação de pontes e rodovias afetadas por eventos meteorológicos.

“Superamos os entraves da máquina pública. Essas obras devem começar muito em breve e terão prazos estabelecidos. São as primeiras que serão executadas e, nas próximas semanas, teremos novos anúncios. O conjunto de obras relacionadas à calamidade chegará a R$ 3 bilhões, o que permitirá não só reconstruir, mas também qualificar essas estruturas para serem mais resilientes”, ressaltou.

A contratação da obra da nova ponte Santa Bárbara será em um formato pioneiro no país: o RCI (Regime de Contratação Integrada), segundo o qual a empresa que faz o projeto é a mesma que executa, reduzindo os prazos de execução da obra.

“Esses anúncios são muito importantes, pois temos que lembrar que, até há poucos anos, o governo não pagava salários em dia, atrasava fornecedores. Hoje, o Estado voltou a ser competitivo, voltou a ter capacidade de investimento. Mostra que podemos nos reconstruir. E essas pontes são fundamentais para retomar as ligações entre as cidades, movimentar a economia, estimular o turismo e escoar a produção”, destacou o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

“Temos de comemorar. Desejo que, muito em breve, estejamos na inauguração da ponte de Santa Bárbara, que a partir de agora se torna uma notável e feliz realidade. Sabemos que há muitos entraves burocráticos que se sobressaem à vontade dos gestores públicos, mas a obra vai acontecer, porque mãos e mentes se uniram em um projeto pelo coletivo”, disse a prefeita de Santa Tereza, Gisele Caumo, em nome das cidades atendidas.

Por enquanto, a fim de garantir a mobilidade entre São Valentim do Sul e Santa Tereza, está em operação uma balsa, que faz a travessia entre as duas cidades e viabiliza a conexão entre o Vale do Taquari e a Serra. Para assegurar essa alternativa, o governo estadual investiu mais de R$ 1,2 milhão, entre mobilização e desmobilização. A balsa seguirá em operação até que a nova ponte Santa Bárbara seja concluída.

Prazos

As empresas responsáveis pelas obras deverão entregar, em 30 dias, a contar da ordem de início, os projetos hidrológicos que contemplem estudos do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, considerando projeções de mudanças climáticas e riscos associados a eventos extremos como o ocorrido neste ano.

Em 60 dias, deverão finalizar o projeto executivo de fundações e estruturas de engenharia. Entregue esse projeto, a obra será iniciada. A partir da aprovação dos estudos e do projeto executivo, o prazo de conclusão das obras será de 365 dias.

