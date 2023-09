Rio Grande do Sul Associação Gestora da UFRGS promove campanha para fundos à Faculdade de Direito

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O encontro acontecerá nesta terça-feira, às 18h, no Pantheon. Foto: Divulgação O encontro acontecerá nesta terça-feira, às 18h, no Pantheon. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Associação Gestora do Fundo Patrimonial em Apoio à Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e a Direção da Faculdade de Direito 2020-2024 realizará nesta terça-feira (5), o evento “Faculdade de Direito – Passado, Presente e Futuro”, com o lançamento dos fundos de apoio.

O encontro acontecerá no Pantheon, a partir das 18h, e contará com a presença de autoridades, professores, ex-professores, alunos, ex-alunos.

Entre as autoridades, professores e ex-alunos estarão presentes a ministra Ellen Grace Northfleet, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, e o empresário Péricles Druck, ambos ex-alunos da casa.

Histórico

A diretora da Faculdade de Direito, professora Cláudia Lima Marques, informou que o fundo principal ajudará na manutenção da estrutura física e digital da Faculdade de Direito da UFRGS. Ela lembrou, inclusive, que a Associação Gestora foi fundada, ano passado, com a ajuda e a doação de professores e ex-alunos, realizando a revitalização emergencial de todas as nove salas de aula da Faculdade de Direito da UFRGS, hoje todas com quadros digitais, baseados nas Salas do futuro da Universidade de Harvard (MA-EUA).

“Agora é o momento de identificar os beneméritos e associados que ajudarão a Faculdade de Direito da UFRGS a festejar os seus 125 anos, em 3 de maio de 2025”, enfatizou.

Cláudia advertiu que o problema mais grave no prédio foi o desabamento do teto do salão nobre, em julho de 2019. Em dezembro de 2020, quando assumiu a gestão da faculdade, o problema ainda não havia sido resolvido.

Campanha

A Associação Gestora do Fundo Patrimonial em apoio à Faculdade de Direito da UFRGS é uma associação sem fins lucrativos, que tenta resgatar com os ex-alunos aquilo que eles têm de memórias do tempo na faculdade e de tudo o que alcançaram na vida profissional por conta de terem estudado na Faculdade de Direito da UFRGS, localizado na avenida João Pessoa, em Porto Alegre.

De acordo com o professor-adjunto da Faculdade de Direito da UFRGS e conselheiro da associação, Luiz Renato Ferreira da Silva, há um grupo de ex-alunos, os chamados de beneméritos, que terão seus nomes gravados na Faculdade. Esses, explicou, são aqueles 100 que doarem R$ 60.000,00, em um prazo de cinco anos. No entanto, explicou que há a possibilidade de se associar e contribuir, anualmente, com um valor que vai de R$ 240,00 a R$ 1.000,00, uma vez por ano. O valor mais baixo de contribuição é de R$ 120,00 destinado aos estudantes.

“Com isto, teremos um fundo aplicado, cujos rendimentos reverterão para as atividades acima mencionadas”, referiu.

Segundo o professor, este montante permitirá que seja possível, por exemplo, auxiliar na reforma da biblioteca, do salão nobre e demais instalações.

Mais informações podem ser obtidas no site da Associação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/associacao-gestora-da-ufrgs-promove-campanha-para-fundos-a-faculdade-de-direito/

Associação Gestora da UFRGS promove campanha para fundos à Faculdade de Direito

2023-09-04