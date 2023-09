Rio Grande do Sul Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras em nove estradas gaúchas nesta semana

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2023

Os trabalhos seguem até esta sexta-feira (8). Foto: Gustavo Rech/Ascom EGR

Condutores devem ficar atentos ao trânsito em razão de obras nas estradas do Rio Grande do Sul. Os trabalhos executados pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) iniciaram nesta segunda-feira (4) e seguem até sexta-feira (8). Serão realizadas, entre outras, a construção de viaduto e rotatórias, implantação de sinalização viária e execução de manutenção asfáltica, roçadas, limpeza de margens e tapa-buracos.

Devido à presença de trabalhadores e máquinas na pista, pode haver bloqueios no trânsito. Por isso, a EGR alerta para a importância de que os usuários dirijam com prudência, atentos às sinalizações e aos limites de velocidade indicados nas rodovias. A programação de obras poderá sofrer alterações em decorrência das condições climáticas desfavoráveis.

Na região Metropolitana de Porto Alegre, que inclui municípios do Vale do Sinos, Paranhana e em estradas que ligam ao Litoral, as equipes realizam reparos localizados na ERS-239, do km 30 ao km 50, entre Sapiranga e Taquara.

Ainda na ERS-239, serão executados serviços de roçada e limpeza de margens entre o km 15 e o km 30, entre Novo Hamburgo e Sapiranga, e do km 60 ao km 80, entre Taquara e Riozinho. O serviço também será executado na ERS-115, do km zero ao km 24, entre Taquara e Três Coroas, e na ERS-040, do km 50 ao km 80, entre Viamão e Capivari do Sul.

Nas rodovias do Vale do Taquari, as obras estão concentradas na pavimentação asfáltica da rotatória no km 27 da RSC-453, em Lajeado. Em outra frente de trabalho, a EGR atua na construção da segunda rótula, no km 29, também em Lajeado. Além disso, haverá trabalhos de roçada, limpeza das margens e conservação na ERS-129, do km 85 ao km 100, entre Muçum e Vespasiano Corrêa; na ERS-130, do km 90 ao km 97, entre Arroio do Meio e Encantado; e na RSC-453, do km 60 ao km 96, entre Westfália e Garibaldi.

Já na Serra e Hortênsias, equipes executam a colocação dos meios-fios e a pavimentação asfáltica das alças que dão acesso ao viaduto, localizado no km 36 da ERS-115, em Gramado. Na ERS-235, do km 22,5 ao km 25,5 (em Gramado) e do km 2 ao km 4 (em Nova Petrópolis), as equipes atuarão na implantação da sinalização horizontal com a pintura e a colocação de tachões refletivos. Roçada e limpeza de margens serão executadas na RSC-453, do km 60 ao km 96, entre Westfália e Garibaldi, e na ERS-020, do km 86 ao km 95, em São Francisco de Paula.

Confira a relação dos trabalhos abaixo:

Construção do viaduto de Gramado

ERS-115, no km 36, no Bairro Várzea Grande, em Gramado;

Execução de serviços no entorno do viaduto.

Construção de rotatórias em Lajeado

RSC-453, no km 27, em Lajeado;

RSC-453, no km 29, em Lajeado.

Manutenção no pavimento e reparos localizados

ERS-239, do km 30 ao km 50, entre Sapiranga e Taquara.

Sinalização

ERS-235, instalação de tachões e pintura do km 22,5 ao km 25,5, em Gramado;

ERS-235, instalação de tachões e pintura do km 2 ao km 4, em Nova Petrópolis.

Conservação, roçada e limpeza de margens

ERS-129, do km 85 ao km 100, entre Muçum e Vespasiano Corrêa;

ERS-130, do km 90 ao km 97, entre Arroio do Meio e Encantado;

RSC-453, do km 60 ao km 96, entre Westfália e Garibaldi;

ERS-239, do km 15 ao km 30, entre Novo Hamburgo e Sapiranga;

ERS-239, do km 60 ao km 80, entre Taquara e Riozinho;

ERS-115, do km zero ao km 24, entre Taquara e Três Coroas;

ERS-020, do km 86 ao km 95, em São Francisco de Paula;

ERS-040, do km 50 ao km 80, entre Viamão e Capivari do Sul;

ERS-135, do km 30 ao km 50, entre Sertão e Getúlio Vargas.

Tapa-buracos

ERS-129, ERS-130 e ERS-135, em toda extensão da rodovia.

