Acontece Associação Riograndense de Imprensa debate o bioma Pampa na próxima semana

Por Redação O Sul | 21 de março de 2025

ARI vai tratar do "Bioma Pampa: Clima, conservação e atividades econômicas" nos dias 26 e 27 de março.

No ano em que completa 90 anos, a Associação Riograndense de Imprensa (ARI) volta sua atenção para o Pampa, o bioma que cobre 63% do Rio Grande do Sul, abrangendo cerca de 176 mil km². Também conhecido como Campos Sulinos, é o ecossistema característico da Região Sul, estendendo-se pelo Uruguai e Argentina.

Dos seis biomas existentes no Brasil – os outros são Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Amazônia e Pantanal –, o Pampa tem sido o mais devastado em termos proporcionais ao território. Por isso, a 13ª edição do Fórum Internacional do Meio Ambiente (FIMA), organizado pela ARI, vai tratar do “Bioma Pampa: Clima, conservação e atividades econômicas” nos dias 26 e 27 de março. As inscrições são gratuitas.

O presidente da ARI, José Nunes, destaca que a entidade está dando sua parcela de contribuição para proporcionar a reflexão e o debate e, acima de tudo, a ação. “Idealizamos uma programação que reúne os vários atores deste cenário, como os produtores rurais, as comunidades e os ativistas, as diferentes esferas do governo e o Ministério Público a fim de facilitar o diálogo”, esclarece.

A atividade inicial do FIMA, na próxima quarta-feira (26), apresentará as consequências das mudanças climáticas para o Pampa pelos cientistas Jefferson Simões e Francisco Aquino, que acabaram de retornar da Antártida após um longo período de pesquisas.

Pelo Memorial do Legislativo do RS, em Porto Alegre, também passarão palestrantes de múltiplas trajetórias e formações – administração, agronomia, direito, engenharia agronômica, geografia, jornalismo, veterinária entre outros. Figuram, ainda, dois jornalistas premiados, o argentino Gustavo Veiga e o uruguaio Victor Bacchetta, que vão compartilhar a situação em seus países e as respectivas coberturas da mídia.

Segundo levantamento do MAPBiomas, a partir de análise de imagens de satélite, o Pampa Sul-Americano perdeu 20% de sua vegetação campestre entre 1985 e 2022, incluindo 9,1 milhões de hectares de campos nativos. O país que teve a maior perda proporcional de vegetação campestre foi o Brasil, com 2,9 milhões de hectares – o equivalente a 58 vezes a área do município de Porto Alegre (RS). Trata-se de uma perda de 32% da área existente em 1985 em apenas 38 anos, conclui o MAPBiomas – rede organizada de maneira colaborativa por ONGs, universidades, laboratórios e startups de tecnologia.

O principal vetor dessa mudança é a expansão das áreas agrícolas para o plantio de soja – o uso agrícola do solo aumentou 2,1 milhões de hectares entre 1985 e 2022. Por sua vez, a silvicultura, expandiu a atividade em mais de 720 mil hectares nesse período – um aumento impressionante de 1.667%. Em 1985, a área total ocupada pelos campos era de 9 milhões de hectares e passou para 6,2 milhões de hectares em 2022.

Para o jornalista João Batista Santafé Aguiar, diretor do Departamento de Política Ambiental da ARI, o Pampa está sob ameaça: “Seja pela expansão da agropecuária e silvicultura, pela expansão de projetos de mineração, pela remoção da cobertura vegetal nativa e degradação do solo ou pela urbanização e infraestrutura, pois as rodovias fragmentam o habitat natural; e, é claro, pelas mudanças climáticas.”

Também é necessário falar sobre o “Potencial Turístico e Comercial do Pampa”, tema do painel que traz como protagonistas as uvas, as olivas e o Geoparque de Caçapava do Sul. “Os produtores de vinhos, azeite de oliva e mel são diretamente prejudicados e lutam por mais controle no uso do herbicida que contém o composto 2,4-D. É o mesmo componente do conhecido agente laranja, usado como desfolhante na Guerra do Vietnã e, lamentavelmente, ainda utilizado nas nossas lavouras de soja”, explica a jornalista Daniela Sallet, vice-diretora de Meio Ambiente da ARI, complementando que o Pampa preservado pode gerar renda de forma responsável.

Serviço

Quando: 26 e 27 de março

Onde: Memorial do Legislativo do RS (Rua Duque de Caxias, 1029 – Centro Histórico, Porto Alegre)

Inscrições: fima.org.br/?page_id=980

Informações: fima.org.br

